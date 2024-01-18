Seagate представила HDD емкостью 30 Tb на новой HAMR-платформе Mozaic 3+

Семейство продуктов Seagate Exos пополнилось жестким диском емкостью 30 Tb, построенном на новой платформе Mozaic 3+.

Платформа Mozaic 3+, предназначенная для создания накопителей нового поколения, использует технологию магнитной записи с тепловым усилением (HAMR). Эта инновационная технология позволяет достичь плотности записи 3 Tb+ на пластину, а в будущем планируется достичь еще большей плотности записи. Seagate ожидает, что платформа Mozaic 5+ обеспечит емкость 5 Tb на пластину в 2028 году.

Новая технология позволит снизить затраты на приобретение и эксплуатацию систем хранения данных, а также сократить энергопотребление и выбросы углерода на терабайт. Важной составляющей платформы является фирменный 12-нм интегрированный контроллер, который обеспечивает эффективное управление всеми компонентами технологии. По утверждению Seagate контролер обеспечивает в 3 раза большую производительность по сравнению с существующими решениями.

Mozaic 3+ имеет большое значение для центров обработки данных и других областей применения, таких как корпоративные системы, NAS и приложения для работы с видео и изображениями. Увеличение плотности записи жестких дисков имеет решающее значение для экономичного расширения базы установленных систем хранения данных.

В новых жестких дисках Exos емкостью 30 Tb используются 10 пластин по 3 Tb со скоростью вращения 7200 об/мин. Seagate планирует начать поставки новых HDD гиперскейлерам уже в этом квартале.