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19 января, 2024
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Школьники, поддерживаемые Azercell, успешно выступили на международном интеллектуальном соревновании по информатике

Azercell

Азербайджанская команда завоевала 4 медали на XX Международной Жаутыковской олимпиаде.

с 8 по 14 января 2024 года в Республике Казахстан прошла XX Международная Жаутыковская олимпиада по информатике, в которой приняли участие 700 учащихся из 16 стран мира. Школьники, проходящие подготовку и принимающие участие на международных олимпиадах по информатике при поддержке Azercell, присоединились к соревнованиям в режиме онлайн и завоевали в общей сложности 4 медали, в числе которых 2 серебряные и 2 бронзовые. Учащийся 11-го класса лицея с физико-математическим и информатическим уклоном при Министерстве науки и образования города Баку Фуад Гараев и ученик 10-го класса Лицея им. академика Зарифы Алиевой Айхан Демирли завоевали серебряные медали, а учащийся 10-го класса школы-лицея «Анкара» Али Алиев и ученик 10-го класса лицея с физико-математическим и информатическим уклоном при Министерстве науки и образования города Баку Рауль Джафарли были награждены бронзовыми медалями.

Отметим, что с 2017 года в рамках сотрудничества ООО «Azercell Telecom» с Министерством науки и образования Азербайджанской Республики Институт образования организует процесс подготовки школьников к международным олимпиадам по информатике. За этот период команда, успешно представляющая нашу страну, завоевала в общей сложности 58 медалей на международных олимпиадах и соревнованиях различного масштаба, в числе которых 3 золотые, 16 серебряных и 39 бронзовых медалей.

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