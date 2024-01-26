Samsung разрешил самостоятельный ремонт телевизоров и мониторов

Компания Samsung расширила программу самостоятельного ремонта своих устройств, добавив в нее телевизоры, мониторы, саундбары и проекторы. Программа охватывает телевизоры Samsung 2023 года выпуска вместе с пультами ДУ, а также мониторы, выпущенные в течение прошлого года. Запасные части к ним можно купить непосредственно у компании и ее партнеров.

Компания заявила, что для ремонта телевизоров и мониторов в большинстве случаев пользователям понадобятся только «простые инструменты, такие как крестовидная отвертка». Пользователи смогут сами заменить «детали, связанные с изображением, питанием, подключением к Wi-Fi и звуком» для различных типов дисплеев. Им также будет предоставлен доступ к руководствам по ремонту и деталям для некоторых саундбаров компании 2023 года выпуска.

Кроме того, Samsung расширил ассортимент запчастей для самостоятельного ремонта устройств, уже включенных в программу. В перечень теперь входят динамики, лотки для SIM-карт, боковые клавиши и клавиши регулировки громкости, дисплеи в сборе, заднее стекло и порты зарядки для смартфонов и планшетов. Владельцы Galaxy Book теперь могут собственными силами починить динамики и вентилятор.

Всего список поддерживаемых устройств содержит более 50 единиц.