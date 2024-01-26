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26 января, 2024
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Microsoft уволит 1900 сотрудников Activision Blizzard и Xbox

Microsoft Activision Blizzard

Спустя несколько месяцев после покупки Activision Blizzard за $69 млрд., корпорация Microsoft решила сократить 1900 сотрудников Microsoft Gaming. Это около 8% от общего количества работников игрового подразделения, которое насчитывает около 22 тысяч человек. Сокращения больше всего затронут сотрудников Activision Blizzard, но также коснутся Xbox и ZeniMax Media.

Об этой информации сообщили издания IGN и The Verge, в распоряжении которых оказалась внутренняя записка к работникам от главы игрового подразделения Фила Спенсера (Phil Spencer). По его словам, увольнения стали болезненной необходимостью в рамках стремления Microsoft Gaming и Activision Blizzard реализовать жизнеспособную структуру затрат, которая «будет поддерживать наш растущий бизнес». Спенсер пообещал, что уволенным сотрудникам будет оказана полная поддержка, включающая «выходное пособие в соответствии с местным трудовым законодательством».

Также стало известно, что Blizzard покидают президент Майк Ибарра (Mike Ybarra) после более 20 лет работы и сооснователь Аллен Адхам (Allen Adham), а безымянный симулятор выживания в новой вселенной, который создавали больше пяти лет, отменяется.

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