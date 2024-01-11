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12 января, 2024
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Дрон DJI FlyCart 30 может перевозить грузы до 40 кг

DJI FlyCart 30

Компания DJI представила грузовой дрон FlyCart 30. Производитель заявляет, что дрон станет заменой традиционным наземным и воздушным средствам транспортировки грузов в гористой местности, в прибрежных районах, а также в случае спасательных операций.

DJI FlyCart 30

Дрон FlyCart 30 получил четырехосевую восьмилопастную многороторную конфигурацию с пропеллерами из углеродного волокна и может развивать максимальную скорость полета 20 м/с. Есть версии с двумя батареями и с одним аккумулятором. В конфигурации с двумя батареями он может перевозить полезную нагрузку весом 30 кг на расстояние до 16 км. В конфигурации с одной батареей — до 40 кг, но расстояние сокращается до 8 км. Приемопередатчик DJI O3 поддерживает стабильную связь между дроном и пультами дистанционного управления на расстоянии до 20 км.

DJI FlyCart 30

Производитель отмечает, что FlyCart 30 не боится сложных погодных условий и пересеченной местности. Корпус получил защиту по стандарту IP55. Дрон способен работать при силе ветра до 12 м/с и температурах окружающей среды от -20 до 45°C. Максимальная высота полета составляет 6000 м.

Дрон имеет встроенное резервирование и интеллектуальные функции безопасности. Система сама оценивает безопасность маршрута полета и погодные условия еще до старта. В чрезвычайных ситуациях встроенный парашют может раскрываться на низкой высоте и стабильно приземлять беспилотник, защищая как людей, так и имущество от падения тяжелых предметов с высоты.

DJI FlyCart 30 легко перевозится в автомобиле, так как распорки с двигателями могут складываться. Для перевозки грузов у дрона предусмотрен 70-литровый контейнер с датчиками массы и центра тяжести, что гарантирует соблюдение баланса и устойчивости в полете. Для доставки негабаритного груза или же в местах, где приземление невозможно, в составе дрона есть лебедка с 20-вым тросом.

Пакет DJI Pilot 2 обеспечивает полет в ручном режиме и отображает статус полета дрона в режиме реального времени, состояние груза и многое другое.

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