Ушел из жизни Никлаус Вирт — создатель Pascal и разработчик Algol, Modula и Oberon

1 января 2024 года ушел из жизни швейцарский ученый Никлаус Эмиль Вирт (Niklaus Emil Wirth) – специалист в области информатики, один из известных теоретиков в области разработки языков программирования, профессор компьютерных наук Швейцарской высшей технической школы Цюриха(ETH Zürich), лауреат премии Тьюринга, автор книг по алгоритмам и структурам данных, разработчик языков программирования Euler, PL360, ALGOL W, Modula, Modula-2, Oberon, Oberon-2 и Oberon-07 и создатель Pascal. В его честь были названы астероид 21655, а также один из законов разработки ПО. Вирт умер на 90-м году жизни в своем доме в окружении семьи и близких.

Никлаус Вирт родился 15 февраля 1934 года в швейцарском Винтертуре, пригороде Цюриха, в семье школьного учителя. В 1959 году он получил степень бакалавра в Швейцарской высшей технической школе Цюриха, куда вернулся позже, и где он провел значительную часть своих исследований. В 1960 году Вирт получил степень магистра в Университете Лаваля (Канада), а в 1963 году — докторскую степень в Калифорнийском университете в Беркли. В последующие четыре года он проработал доцентом кафедры информатики в Стэнфордском университете. В это время он работал над двумя своими первыми языками программирования: Euler, который вышел в 1965 году и PL/360 — в 1968 году.

Вирта пригласили в группу разработчиков языка, который должен был прийти на смену ALGOL 60. Совместно с британским ученым сэром Тони Хоаром (Tony Hoare) он подготовил проект ALGOL W, который был отклонен в пользу более сложного ALGOL 68. Тем не менее Вирт продолжил свою работу и в 1970 году выпустил менее совместимый с ALGOL собственный язык программирования под названием Pascal. После этого влияние ALGOL начало снижаться, а Pascal продолжает развитие по сей день. Сложность ALGOL 68 открыла возможности для более простых языков C и C++. В 1976 году Вирт выпустил язык Modula, год спустя — Modula-2.

Во второй половине восьмидесятых Вирт начал работу над проектом Oberon — очередным языком программирования и одноименной операционной системой. В 1999 году Вирт вышел на пенсию, а в 2000 году появилась последняя версия ОС Oberon 2.3.6. В 2013 году он опубликовал обновленную версию проекта Oberon.

Языки программирования Вирта обычно отличала ясность, простота и эффективность, благодаря чему в свое время они получили широкое распространение и оказали сильное влияние на развитие структурного программирования как явления и на дальнейшую разработку языков программирования.