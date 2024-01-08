Проект восстановления историко-культурного заповедника в Азербайджане: кейс компании BIMD

BIMD — архитектурная компания, которая за 5 лет своего существования уже может похвастаться большим количеством инновационных проектов в своем портфолио. Бюро делает огромный вклад в восстановление архитектурных объектов, а также в развитие технологии BIM (Building Information Modeling) в Азербайджане.

Компания выиграла несколько тендеров, одним из которых стал государственный тендер на восстановление туристического заповедника Баскал. Это небольшой поселок в Исмаиллинском районе Азербайджана, расположенный у подножия Ниялдагского хребта. Баскал был важным торговым и культурным центром в средние века. В поселке сохранилось множество исторических памятников, в том числе замки, мечети и караван-сараи. Городок включает порядка 15 разных объектов, которыми занимается BIMD.

Мы пообщались с Илькином Гараевым, генеральным директором BIMD, чтобы узнать больше о BIM, реставрации исторически важных объектов и обновлении популярной туристической локации.

— Расскажите немного о BIMD: с чего начался ваш путь?

— Пять лет назад мы собрали команду, чтобы заниматься проектированием строительных объектов. Но мы не хотели стать одной из многих компаний, существующих на рынке, потому стали искать, что бы могло стать нашей изюминкой. Тогда нас заинтересовал подход информационного моделирования. В честь этого мы даже назвали нашу компанию BIMD — Building Information Modeling and Development.

После регистрации мы начали искать компании и специалистов с достаточными знаниями и опытом в этой отрасли. Первым тендером, который мы выиграли, стала сельская школа. С помощью наших консультантов из Украины мы начали на реальном проекте внедрять эти технологии, всю документацию и систему управления по BIM у себя в компании. Это позволило нам в дальнейшем получить преимущество на рынке Азербайджана: когда мы обращались в разные инстанции, мы приводили в пример этот реализованный BIM-проект. Таким образом, мы закрепились в статусе одной из первых азербайджанских компаний, которая использует BIM-технологии в своей работе.

— Расскажите о проекте восстановления туристического городка. Как вы его нашли и почему взяли в работу именно его?

— Мы выиграли тендер по проекту Минтуризма. Проект включает реконструкцию туристической локации. Баскал — это небольшой городок, который славится своей природой, своей древностью. Мы занимаемся проектированием данных реставрационных работ уже больше года.

Как эта идея появилась? В 2019 году у нас был похожий проект. К нам обратилась строительная компания, которой нужно было оценить объем работы и дать предложение. Объект был очень сложным: находился внутри старого города, в центре Баку, окруженный со всех сторон другими зданиями. На первый взгляд нам показалось, что невозможно оценить объем в точности. Тогда мы обратились к мировому опыту и нашли такой подход как лазерное сканирование. Мы впервые опробовали его на этом объекте для оценки и получения точных данных. В итоге все же наша команда не занималась дальше этим объектом, но для себя мы получили небольшой опыт, который можно использовать в других проектах.

И мы начали искать подобные проекты в других областях и сферах, в частности следили за тендерами Министерства культуры и Минтуризма. Наша компания участвовала в разных тендерах, некоторые из них выиграла и реализовала.

— Чем знаменит Баскал?

— История Баскала насчитывает более 1700 лет. Первые поселения на месте современного поселка появились в IV веке нашей эры. Археологические раскопки в окрестностях Баскала обнаружили множество артефактов, которые говорят о его богатой истории.

Одной из главных достопримечательностей Баскала является его древняя канализация. Она была построена в X веке и до сих пор исправно функционирует.

Городок также привлекает своей природной красотой. Он окружен живописными горами, покрытыми густым лесом, с потрясающими видами на окрестности.

В последние годы здесь ведется активная работа по развитию туризма: построены новые гостевые дома, рестораны и туристические маршруты. Это отличное место для знакомства с историей и культурой Азербайджана. Ну и, конечно, городок предлагает массу возможностей для активного отдыха. Я думаю, что Баскал имеет все шансы стать популярным туристическим направлением в Азербайджане.

— Восстановление города — это не реконструкция отдельного здания, тут все более масштабно и серьезно. Назовите основные вызовы и препятствия, с которыми вы сталкивались при выполнении проекта?

— Должен сказать, у нас было множество препятствий.

Во-первых, там живут люди. Сейчас население Баскала составляет около 1500 человек. Во время восстановления туристического городка, естественно, так или иначе задеваются заборы, калитки, дома и крыши этих людей. Мы ведь проектируем абсолютно все моменты, находящиеся на туристическом маршруте, чтобы они соответствовали друг другу. Бывали моменты, что кого-то нет дома, кто-то там не живет, а без хозяев невозможно сделать замеры и топографию. Кроме того, некоторые люди были против реконструкции своих заборов или ворот, хотели оставить как есть.

Хочу подчеркнуть, что мы проектируем не весь город: мы работаем с тремя туристическими маршрутами и всем, что там находится. Это включает несколько объектов, имеющих историческую ценность, а также два объекта, которые причислены к культурному наследию.

В список наших задач входит проектирование реставрации дороги, домов, объектов, несущих ценность, а также лазерное сканирование двух объектов, которые находятся в этом городке. На основании сканирования мы уже разрабатываем полноценный подробный реставрационный проект.

— Как ваша команда справлялась с вызовами вроде отказа некоторых хозяев домов стать частью реставрационного процесса?

— Мы работаем совместно с заказчиками, представителями Минтуризма. Пытались решать все эти вопросы совместно с ними, чтобы не останавливать работу. Бывало такое, что по ходу изначальное проектное видение менялось, и нам приходилось подстраиваться. Но почти все вызовы мы преодолели, основные проблемы решили и уже сдали большинство объектов. Весь проект должен завершиться в конце первого квартала 2024.

— Какие ресурсы вы использовали для этого проекта?

— Для успешного выполнения данного проекта мы привлекли все необходимые ресурсы — как человеческие, так и технологические. Кроме стандартных ресурсов проектирования, мы использовали и дополнительные, например, лазерное сканирование. Также обратились за консультациями к людям с опытом восстановления конкретно объектов культурного наследия, а также к научным сотрудникам. Так как один из объектов будет превращен в археологический музей, мы привлекали музейных работников, чтобы они помогли с форматом интерьера и так далее.

— Какие вы видите достижения и успехи вашего проекта реставрации Баскала?

— Несколько объектов уже прошли экспертизу, по ним объявлены тендеры на реставрационные работы для строительных и реставрационных компаний. Так что в ближайшем будущем мы уже воочию увидим результаты нашей реставрации города Баскал.

— Как вы видите будущее вашего проекта?

— Баскал — очень популярный туристический заповедник в Азербайджане. Нам очень приятно, что мы уже сделали свой вклад в реставрацию данного объекта. Это очень древний населенный пункт. Мы планируем сделать реставрационный проект мечети и археологического музея в Баскале. Там есть раскопки древних людей, их бытность и так далее. Работа над археологическим музеем стала нашим уникальным опытом. Мы привыкли сканировать или проектировать то, что над землей. На этот раз пришлось работать с тем, что находится под землей — то есть, археологическими раскопками. Мы сделали их 3D-модель с помощью лазерного сканера.

После удачного завершения данного проекта мы будем продолжать участвовать в разных тендерах, искать похожие проекты по реставрации туристических комплексов, заповедников и так далее. Также нам интересно заниматься реставрацией объектов культурного наследия, так как мы имеем достаточный опыт в этой сфере.

— Почему решили использовать именно Archicad?

— Мы используем Archicad с нашего первого дня применения BIM-технологий. Наша компания успешно сотрудничает с Graphisoft и украинскими коллегами. Поэтому Archicad для нас — это основная программа, в которой разрабатываются все проекты. Мы считаем, что она предлагает достаточно ресурсов и возможностей, которые можно использовать в проектах реставрации объектов культурного наследия.

— Как Archicad упрощает взаимодействие с другими участниками команды или заказчиками при разработке таких крупных проектов?

— В первую очередь, это совместная работа на одном проекте. Во вторую очередь — возможность визуализировать, перевести в 3D, а также оценить и отметить именно те части объекта, где будут выполняться реставрационные работы. Archicad позволяет создавать модель объекта после лазерного сканирования. Благодаря этому мы не едем 200 км до объекта каждый раз, как нам нужно что-то посмотреть-измерить-уточнить. Вместо этого мы спокойно решаем все моменты, не выходя из офиса.

К тому же Archicad помогает быстро вносить изменения в проекты. Компании, работающие в старых программах (AutoCAD и т. д.), сталкиваются с подобными ситуациями: когда приходят отзывы от государственных структур, которые проверяют эти проекты, у компаний уходит много времени на внесение правок — по сути им приходится заново работать, согласовывать и так далее. В Archicad это происходит намного быстрее. Иногда наши клиенты даже удивляются, что мы так быстро вносим правки.

— Рекомендуете ли вы другим архитекторам использовать Archicad для подобных проектов восстановления?

Определенно. Мы стараемся даже среди своих подрядчиков выбирать именно те компании, которые уже знакомы с BIM-системами, готовы работать в TeamWork, на удаленке, в BIM-серверах.

Основываясь на полученном опыте реставрации разрушенных поселков, мы уже задумываемся над так называемым City information modeling — внедрении возможностей Archicad в градостроительство, а не только в проектирование отдельного здания. Этот же подход мы использовали и в работе с Баскалом.

— Какие важные моменты об инициативе вы хотели бы донести до общественности и международного сообщества?

— Объекты культурного наследия являются большим достоянием каждого народа. Такие проекты имеют очень большую ценность, так как они позволяют понять свою культуру и быт в древности с точки зрения культурного обогащения и истории. Каждая компания, которая выполняет реставрационные работы, несет большую ответственность.

Нужно отметить, что объекты культурного наследия, которые подвергались разному воздействию по мере разграбления, природных катаклизмов и войн, очень важно фиксировать в их первоначальном виде до реставрации. Сделать это помогают новые технологии. В частности, мои рекомендации — лазерное сканирование, которое позволяет создавать 3D-модели и изучать каждый миллиметр всех уголков объекта.

Во время восстановления объекта культурного наследия мы изучаем исторические документы, фотографии и хронологию. Наша цель — вернуть этим объектам первоначальный вид. Конечно, это нелегко. Не всегда можно найти документы, особенно если речь идет об очень древних мечетях или постройках. Но мы ищем снимки этих объектов до разрушения — в архивах или у частных лиц, собираем данные по крупицам, чтобы максимально сохранить прежнее лицо объекта.

— Какие основные выводы вы сделали после завершения этого проекта?

— Мы поняли, что нам интересно заниматься такими проектами. С каждой такой задачей наша компания набирается больше опыта, который, я надеюсь, пригодится нам в будущих тендерах.

Кроме опыта, мы также обогащаем нашу базу экспертов и специалистов из разных отраслей — историков, этнографов, археологов и других профессионалов.

В своей работе мы ищем новые подходы, изучаем мировой опыт. Нужно всегда держать руку на пульсе, знать, что происходит в мире, какие технологии появляются и что мы можем дать как проектная организация.

Мы понимаем, что у таких проектов есть свои сложности при реставрации. Но все приходит с опытом. В будущее мы смотрим с оптимизмом. На освобожденных территориях будет еще очень много таких объектов, а значит, будет и фронт работы для архитектурных бюро.

— Опираясь на ваш опыт, какими инсайтами вы хотели бы поделиться с компаниями, планирующими подобные инициативы?

— Нужно сразу понимать — это очень ответственная работа. Мы имеем дело не с простым объектом, который можно 10 раз разрушить и заново построить. Это объект культурного наследия, который представляет ценность для всего народа. Здесь подходы должны быть очень выверенными.

Второй момент — нужно обязательно привлекать специалистов, которые разбираются в культурной или исторической значимости архитектурных объектов. Заниматься проектом восстановления ради галочки не рекомендую — вы столкнетесь с большими препятствиями и проблемами в работе.

Стандартные подходы здесь не работают. Вы должны подходить к проектам реставрации очень щепетильно: учитывать сезонность, ранг объекта и его сложность, провести раскопки, чтобы изучить фундамент и так далее. Неправильный подход чреват тем, что вы можете случайно уничтожить историческую ценность объекта. Правильный выбор специалистов, программного обеспечения и технологий — ключевые моменты для достижения успеха.