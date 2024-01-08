Откройте для себя поколение сверхвысокоскоростных сетей 100GbE вместе с QNAP!

Растущие объемы данных, различные виды трафика, широкое использование виртуализации и другие факторы в современном ЦОД привели к существенному увеличению горизонтального трафика. Кроме того, в условиях продолжающегося роста быстродействия процессоров и количества ядер все более насущной становится потребность в ускоренном обмене данными между серверами. Повышается интенсивность использования каждого сервера, что также увеличивает трафик. И эта тенденция роста горизонтального трафика будет проявляться все отчетливее по мере роста рабочих нагрузок. Кроме того, растущая популярность генеративного искусственного интеллекта и поддержка интеллектуальных функций платформами виртуализации, такими как VMware vSphere, будут способствовать росту продаж более скоростных сетевых адаптеров и коммутаторов. Аналитики из компании фирмы Dell’Oro Group утверждают, что бум машинного обучения, отчасти вызванный ажиотажем вокруг ChatGPT, Midjourney и других моделей генеративного искусственного интеллекта, будет стимулировать спрос на оборудование, обеспечивающее работу сети на скорости 100GbE и выше.

До недавнего времени сети стандарта 100 Gigabit Ethernet (100GbE) обслуживали преимущественно клиентские подключения к сетям поставщиков услуг, таких как научно-исследовательские центры и операторы связи. Но сегодня стандарт 100GbE удовлетворяет потребности в более быстрой и экономичной передаче данных, причем для более широкого спектра организаций, чем когда-либо раньше.

Компания QNAP, ведущий новатор в области вычислительных и сетевых решений, а также решений для хранения данных, представляет решения, базирующиеся на стандарте 100GbE и позволяющих модернизировать инфраструктуру вашей компании с помощью сверхвысокоскоростных сетей для передачи больших данных и рабочих нагрузок с высокой плотностью. В число таких предприятий входят: профессиональные медиа, занимающиеся созданием видеоконтента 4K/8K; центры хранения данных, работающие с приложениями для больших данных; средние и крупные предприятия, занимающиеся облачными вычислениями и разработкой моделей искусственного интеллекта; медицинские учреждения, ведущие вычисление последовательностей ДНК.

Первый коммутатор 100GbE компании QNAP — QSW-M7308R-4X. Данное устройство оснащено 4 оптоволоконными портами 100GbE QSFP28 и 8 оптоволоконными портами 25GbE SFP28 с коммутационной способностью до 1,2 Тбит/с. Коммутатор заключен в компактный корпус для установки в стойку половинной ширины, что помогает предприятиям легко перейти на магистральные сети 100GbE с самой низкой совокупной стоимостью владения и более высокой эффективностью. Интерфейс 25GbE SFP28 также обратно совместим с 10GbE SFP+ и 1G SFP. QSW-M7308R-4X поддерживает полнодуплексный режим передачи и FEC (упреждающее исправление ошибок) для обеспечения эффективной и надежной сверхскоростной передачи данных. Благодаря конструкции половинной ширины для монтажа в стойку вы можете установить два QSW-M7308R-4X (или другой коммутатор половинной ширины) в стойке высотой 1U для эффективного использования физического пространства и аккуратной прокладки кабелей в серверных комнатах или офисах. Благодаря интеллектуальной системе охлаждения QSW-M7308R-4X обеспечивает стабильную высокоскоростную работу сети даже при полной нагрузке и остается практически бесшумным даже при полной нагрузке.

Встроенный двухъядерный процессор Marvell Armada 88F6821 на базе ARM работает вместе с Ethernet-коммутатором Marvell Prestera 98DX7324, который распределяет трафик по множеству портов. Если вы думаете, что 100GbE — это быстро, то оборудование на самом деле способно масштабироваться до 400GbE. Отметим, что подобные базовые конфигурации, поддерживаемые 8 GB памяти DDR3, также используются в горизонтально масштабируемых устройствах NAS и коммутаторах премиум-класса.

QSW-M7308R-4X обеспечивает функции управления второго уровня (такие, как LACP, VLAN, ACL и LLDP) через систему коммутации QNAP (QSS) с удобным веб-интерфейсом для эффективного управления пропускной способностью сети и повышения сетевой безопасности. QSW-M7308R-4X также поддерживает протокол Rapid Spanning Tree (RSTP), дающий возможность развертывать сети малого и среднего масштаба, поддерживающие расширение, резервирование и предотвращение петель. Таким образом, QSW-M7308R-4X удовлетворяет требованиям высокой пропускной способности хранения больших данных, редактирования видео, виртуализации и приложений искусственного интеллекта для ускорения развертывания высокоскоростных центров хранения данных, использования в сфере Smart-медицины и профессиональными мультимедийными студиями. Так что, если вы переводите свою инфраструктуру на 100GbE, то QSW-M7308-4x станет идеальным выбором, позволяющим сэкономить затраты, ресурсы и место.

Коммутаторы QNAP QSW-M7308R-4X уже доступны к заказу и будут доступны на азербайджанском рынке в конце января 2024 года. Гарантия на QSW-M7308R-4X составляет 2 года с возможностью приобретения гарантии на срок до 5 лет (за отдельную плату). Ориентировочная цена в Баку (MSRP) составляет 2,699 AZN.