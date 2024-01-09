Представлены недорогие процессоры AMD Ryzen 7 5700X3D и 5700, а также Ryzen 5 5600GT и 5500GT для AM4

Кроме настольных гибридных процессоров серии Ryzen 7 8000G компания AMD на выставке CES 2024 представила четыре новых процессора серии Ryzen 5000 для платформы Socket AM4. Это говорит о том, что производитель продолжает поддержку платформы, представленной еще в 2016 году. Все новинки предназначены для недорогих ПК.

Модель Ryzen 7 5700X3D получила восемь вычислительных ядер на архитектуре Zen 3 с поддержкой 16 виртуальных потоков. Базовая частота составляет 3,0 GHz, а Boost-частота — 4,1 GHz. Процессор получил 100 Mb кеш-памяти, 96 Mb из которой приходятся на кеш-память L3, увеличенную за счет технологии 3D V-Cache. Заявленный показатель энергопотребления составляет 105 Вт.

У Ryzen 7 5700 восемь ядер с поддержкой 16-виртуальных потоков. Базовая частота процессора составляет 3,7 GHz, а Boost-частота — 4,6 GHz. Ryzen 7 5700 принадлежит серии APU Cezanne (Ryzen 5000G), характеризующихся наличием встроенной графики. Однако в случае с Ryzen 7 5700 нет iGPU. Общий объем кеш-памяти составляет 20 Mb (объем кеша L3 — 16 Mb). Заявленный показатель энергопотребления — 65 Вт.

AMD также представил модели Ryzen 5 5600GT и Ryzen 5 5500GT. Это первые модели производителя, получившие индекс GT. Оба процессора шестиядерные и поддерживают по 12 виртуальных потоков. Чипы также построены на монолитных кристаллах Cezanne, но в отличие от Ryzen 7 5700, они получили встроенную графику Radeon. Младшая модель имеет шесть исполнительных блоков графики Vega, старшая модель — семь исполнительных блоков.

Между собой Ryzen 5 5600GT и Ryzen 5 5500GT отличаются тактовыми частотами, и то незначительно: 3,6-4,6 GHz против 3,9-4,4 GHz. Оба процессора получили по 19 Mb кеш-памяти и показатель TDP 65 Вт.

Цены такие: Ryzen 7 5700X3D — $249, Ryzen 7 5700 — $175, Ryzen 5 5600GT — $140, Ryzen 5 5500GT — $125. Все четыре процессора AMD поступят в продажу 31 января.