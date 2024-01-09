AMD представила серию настольных гибридных процессоров Ryzen 8000G

Компания AMD представила на серию настольных гибридных процессоров Ryzen 8000G, которые предназначаются для материнских плат с Socket AM5. Это первые APU для данной платформы. Процессоры оснащены вычислительными ядрами с архитектурой Zen 4 и графическими ядрами на архитектуре RDNA 3. Всего было представлено четыре модели: Ryzen 7 8700G, Ryzen 5 8600G, Ryzen 5 8500G и Ryzen 3 8300G. Две первые модели оснащены улучшенным ИИ-движком Ryzen AI (XDNA1).

Ryzen 7 8700G имеет 8 вычислительных ядер Zen 4 с поддержкой 16 виртуальных потоков и работает с частотой до 5,1 GHz. Объем кэш-памяти составляет 24 Mb, уровень TDP – 65 Вт. Процессор оснащен двенадцатью исполнительными блоками встроенной графики Radeon 780M.

Ryzen 5 8600G – 6-ядерный (Zen 4), 12-поточный с частотой до 5,0 GHz, 22 Mb кэш-памяти и TDP 65 Вт. В составе чипа имеется встроенная графика Radeon 760M с восемью исполнительными блоками.

По данным AMD, графическая производительность Ryzen 5 8600G до 3,4 раза выше, чем у Core i7-14700K при использовании разрешения 1080p и низких настроек качества графики в играх. Графическое быстродействие процессора Ryzen 7 8700G до четырех раза выше, чем у конкурента.

Ryzen 5 8500G – тоже 6-ядерный, но используются два ядра Zen 4 и четыре малых ядра Zen 4c. Поддерживается выполнение 12 потоков. В составе процессора имеются четыре исполнительных блока встроенной графики Radeon 740M, в остальном характеристики такие же, как у Ryzen 5 8600G.

Ryzen 3 8300G – 4-ядерный, восьмипоточный (одно ядро Zen 4 и три Zen 4c), с поддержкой многопоточности, частотой 4,9 GHz, 12 Mb кэш-памяти, TDP 65 Вт и встроенной графикой Radeon 740M с четырьмя исполнительными блоками. Процессор будет доступен только в составе готовых ПК.

Ryzen 7 8700G, Ryzen 5 8600G и Ryzen 5 8500G поступят в продажу 31 января по цене $329, $229 и $179 соответственно. Ryzen 3 8300G станет доступен сборщикам ПК в первом квартале текущего года.