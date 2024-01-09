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9 января, 2024
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Xreal Air 2 Ultra – доступный конкурент Apple Vision Pro

Xreal Air 2 Ultra

Компания Xreal (ранее Nreal) представила на выставке CES 2024 Ultra-версию очков дополненной реальности Air 2. Новинка предлагает ряд характеристик, которые позволят ей конкурировать с Apple Vision Pro, но при этом цена заявлена в несколько раз меньше.

Xreal Air 2 Ultra

Устройство получило два 3D-датчика (шесть степеней), которые могут отслеживать положение пользователя в пространстве для более точного воспроизведения пространственное видео. На каждый глаз приходится по экрану с разрешением 1080p, яркостью до 500 нит и кадровой частотой до 120 Hz. Air 2 Ultra имеют поле зрения (FOV) 52°при разрешении 42 пикселя на градус (PPD), когда как у Apple Vision Pro PPD равно 34.

Очки выполнены в титановой оправе, есть регулируемые дужки и сертификат TÜV Rheinland. Вес составляет 80 гр. Air 2 Ultra можно подключить к iPhone 15-й серии, Samsung Galaxy S22/S23, компьютерам на базе macOS и Windows. Также они поддерживают Apple Spatial Video и могут воспроизводить пространственное видео, снятое на iPhone (функция дебютировала в iOS 17.2). Разработчики смогут создавать приложения для работы в дополненной реальности.

Цена Xreal Air 2 Ultra составляет $699. Очки поступят в продажу в марте.

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