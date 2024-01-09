Представлены игровые флагманы Asus ROG Phone 8 и 8 Pro

Компания Asus в ходе выставки CES 2024 представила линейку флагманских игровых смартфонов ROG Phone 8. В серию входят две модели – базовый ROG Phone 8 и Pro-версия, которая отличается увеличенным объемом памяти, расцветкой корпуса и дизайном логотипа на задней крышке. ROG Phone 8 оснащен логотипом Aura RGB Lighting, а на задней крышке Pro-версии есть LED-дисплей Anime Vision из 341 элемента, который может отображать предустановленные или кастомные анимации. Производитель отмечает, что модели «выходят за рамки игр» и предлагает премиум-функции для широкой аудитории.

Смартфоны оснащены 6,78-дюймовым AMOLED-экраном, выполненным по технологии LTPO, благодаря чему частота динамически меняется от 1 до 120 Hz (также есть опция 165 Hz). Разрешение экрана составляет 2400×1080 пикселей, пиковая яркость достигает 2500 нит. Есть поддержка HDR10+, обеспечивается 107,37% DCI-P3. Экран защищает закаленное стекло Gorilla Glass Victus 2.

В основе устройств лежит топовый процессор Snapdragon 8 Gen 3, который работает в связке с ОЗУ стандарта LPDDR5X и накопителем UFS 4.0. Усовершенствованная система охлаждения GameCool 8 включает конструкцию Rapid-Cooling Conductor для передачи тепла от процессора к задней крышке. Для дополнительного охлаждения можно подключить внешний кулер AeroActive Cooler X, который крепится к задней крышке на магнит. Он на 29% меньше предшественника, но способен снизить температуру поверхности на 26° по Цельсию.

Тройная основная камера включает датчик на 50 Мп (Sony IMX890, 1/1,56″, f/1.9, PDAF, ЭФР 23,8 мм, 6-осевая Gimblal OIS), сверхширокоугольный модуль на 13 Мп (f/2.4, угол обзора 120°, ЭФР 12,7 мм) и телеобъектив с сенсором на 32 Мп (f/2.4, оптический зум 3x, OIS). Камера может снимать видео 8К@24fps. Фронтальная камера разрешением 32 Мп (8 Мп в бининге, угол обзора 90°).

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5500 мАч. Есть поддержка беспроводной зарядки Qi мощностью 15 Вт и проводной на 65 Вт. Также смартфон получил поддержку 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS,порт USB Type-C, Dual SIM, стереодинамики и аудиоразъем 3,5 мм. Сканер отпечатков пальцев расположен в экране. Корпус смартфона защищен по стандарту IP68 — он не боится воздействия пыли и может выдержать погружение под воду на глубину до 1,5 м. На правом торце корпуса есть пара сенсорных кнопок для удобства в играх, а на левом – дополнительный разъем USB Type-C. Габариты составляют 163,8 x 76,8 x 8,9 мм, вес – 225 гр. Смартфон работает под управлением Android 14 с ROG UI.

Asus ROG Phone 8 с 12/256 Gb памяти поступит на рынок Европы по цене €1099. Модель Asus ROG Phone 8 Pro в конфигурациях 16/512 Gb и 24 Gb/1 Tb будет предложена за €1199 и €1499 соответственно. Продажи начнутся в феврале.