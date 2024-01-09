LG показал беспроводной прозрачный телевизор Signature OLED T

Компания LG показала на CES 2024 77-дюймовый беспроводной прозрачный OLED-телевизор с поддержкой разрешения 4K под названием Signature OLED T. Это не очередной концепт, а реальное устройство, которое поступит в продажу во второй половине года.

В основе телевизора лежит процессор LG Alpha 11, производительность которого в четыре раза выше по сравнению с чипом предыдущего поколения. По словам компании, это обеспечивает на 70% улучшенную графическую производительность и на 30% более высокую скорость обработки. Работает телевизор в связке с модулем Zero Connect Box, что и позволяет осуществлять беспроводную передачу аудио и видео. Модуль может быть размещен на расстоянии до 9 метров в прямой видимости от самого телевизора.

Панель оснащается контрастным экраном, который можно выдвинуть по нажатию кнопки, чтобы получить более привычное изображение. В Signature OLED T реализована поддержка так называемого T-Bar, который представляет собой информационную строку, проходящую по нижней части экрана. Телевизор работает под управлением WebOS, интерфейс которой оптимизирован для прозрачного дисплея. За передачу звука отвечают направленные вниз динамики.

LG отмечает, что показанный телевизор Signature OLED T не является конечным продуктом. Сам телевизор останется неизменным, но производитель еще не решил, будет ли вместе с ним поставляться массивная подставка, в которую панель была вмонтирована во время демонстрации, или же за нее придется платить отдельно.

Цена беспроводного прозрачного телевизора Signature OLED T пока неизвестна.