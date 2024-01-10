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10 января, 2024
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Kickidler запустила продажи в Азербайджане и Грузии

Kickidler

Kickidler — одна из лидирующих компаний в сфере тайм-трекинга — категории программного обеспечения, которая позволяет сотрудникам записывать время, потраченное на свои задачи и проекты, а работодатели используют ее для лучшего контроля над своим персоналом.

Тайм-трекеры показывают, на что тратится рабочее время и насколько продуктивны сотрудники. Они позволяют сотрудникам более эффективно контролировать рабочее время.

Kickidler успешно применяется более чем 5000 компаниями в более чем 60 странах и включает в себя:

  • онлайн-мониторинг экранов;
  • автоматическое измерение использования рабочего времени;
  • запись экранов;
  • кейлоггер;
  • анализ посещения сайтов и приложений;
  • отчетов по рабочим часам;
  • автоматическое оповещение при нарушениях правил использования рабочего времени;
  • и т.д.

Посмотреть, как работает программа, а также изучить детализацию и формат отчетов, можно совершенно бесплатно в течение первых 14 дней.

Для получения более подробной информации, пишите ([email protected]) или звоните по номеру (99450) 2207903.

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