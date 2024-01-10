Kickidler запустила продажи в Азербайджане и Грузии

Kickidler — одна из лидирующих компаний в сфере тайм-трекинга — категории программного обеспечения, которая позволяет сотрудникам записывать время, потраченное на свои задачи и проекты, а работодатели используют ее для лучшего контроля над своим персоналом.
Тайм-трекеры показывают, на что тратится рабочее время и насколько продуктивны сотрудники. Они позволяют сотрудникам более эффективно контролировать рабочее время.
Kickidler успешно применяется более чем 5000 компаниями в более чем 60 странах и включает в себя:
- онлайн-мониторинг экранов;
- автоматическое измерение использования рабочего времени;
- запись экранов;
- кейлоггер;
- анализ посещения сайтов и приложений;
- отчетов по рабочим часам;
- автоматическое оповещение при нарушениях правил использования рабочего времени;
- и т.д.
Посмотреть, как работает программа, а также изучить детализацию и формат отчетов, можно совершенно бесплатно в течение первых 14 дней.
Для получения более подробной информации, пишите ([email protected]) или звоните по номеру (99450) 2207903.