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20 января, 2024
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Представлен Realme Note 50 — первый смартфон новой серии всего за $65

Realme Note 50

Компания Realme представила первый смартфон линейки Note. Модель под названием Realme Note 50 оснащена IPS-экраном диагональю 6,74 дюйма с разрешением 1600×720 пикселей (260 ppi), частотой обновления 90 Hz и частотой дискретизации сенсора 180 Hz.

Смартфон построен на базе процессора Unisoc T612, работающий в паре с 4 Gb оперативной памятью и накопителем на 64 Gb (можно расширить картой microSD). В основной камере два датчика: 13 Мп и вспомогательный монохромный 0,08 Мп. Вместо третьего объектива установлена LED-вспышка. Разрешение фронтальной камеры составляет 5 Мп.

Аппарат получил Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, GPS, аккумулятор емкостью 5000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 10 Вт, два слота для карт SIM, порт USB-C, 3.5-мм аудиоразъем и боковой сканер отпечатков пальцев. Есть защита от пыли и воды по стандарту IP54. В качестве ОС выступает Android 13 Go с оболочкой Realme UI. Толщина устройства — 7,99 мм, вес – 186 гр. Цветовых расцветок две: Midnight Black и Sky Blue. Цена Realme Note 50 составляет $65.

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