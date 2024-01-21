Kaspi.kz вышел на фондовую биржу Nasdaq

19 января 2024 года акционеры финансовой компании (банк и маркетплейс, сервисы которых доступны в одном приложении) из Казахстана Kaspi.kz привлекли в ходе публичного размещения акций (IPO) на Nasdaq 1 млрд. долларов. После этого капитализация Kaspi.kz составила 17,5 млрд. долларов. На Nasdaq акции Kaspi.kz открылись по цене 92,50 доллара, тогда как цена в ходе IPO была равна 92 доллара. Достижению этого показателя помогло то, что накануне перед размещением инвесторы увеличили свое предложение с 9 млн. акций до 11,3 млн.

Продающими акционерами были названы Вячеслав Ким, Михаил Ломтадзе и Asia Equity Partners Limited (компания, входящая в Baring Vostok Capital Partners Limited). На 1 января 2024 года доли акционеров Kaspi.kz распределились следующим образом: Baring Vostok — 27,53% простых акций, Михаил Ломтадзе — 24,67%, Вячеслав Ким — 23,47%.

Отметим, что такую же сумму в 1 млрд. долларов Kaspi.kz привлек на IPO в Лондоне в 2020 году, став самой дорогой компанией в истории Казахстана. Тогда одна глобальная депозитарная расписка финтеха предлагалась инвесторам по 33,75 доллара и было продано 29,6 млн. бумаг. Там капитализация компании превысила 19 млрд. долларов.

Также следует отметить, что IPO казахстанского финтеха Kaspi.kz стало самым крупным на бирже в США за последние 3 месяца с листинга немецкого производителя обуви Birkenstock в октябре 2023 года.