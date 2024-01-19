Huawei представила HarmonyOS NEXT без Android-кода

Компания Huawei представила в Китае операционную систему HarmonyOS NEXT, которая, в отличие от обычной HarmonyOS, не базируется на Android AOSP (Android Open Source Project), поэтому она не способна запускать Android-приложения.

Huawei называет HarmonyOS NEXT «чистокровной Harmony», так как она построена на ядре Harmony и использует приложения, написанные именно для нее. Представители компании отметили, что HarmonyOS NEXT разработана полностью собственными силами — в том числе язык программирования и компилятор. Разработчики использовали ИИ-модель Pangu, интегрированную среду разработки DevEco Studio, среды программирования ArkUI и ArkUI-X, компилятор Ark, языки программирования ArkTS и Cangjie, а также файловые системы EROFS и HMDFS.

По словам Huawei, сейчас разрабатывается более 200 приложений для HarmonyOS NEXT. В проекте создания игр участвует более 60 команд разработчиков, в стадии разработки — более 70 игр. Ожидается, что к концу года появится около 5000 приложений для HarmonyOS NEXT.

HarmonyOS NEXT будет распространяться только на китайском рынке, где позиции Huawei особенно сильны. Компания планирует выпустить HarmonyOS NEXT для обычных пользователей в четвертом квартале 2024 года. Международные версии смартфонов бренда по-прежнему будут совместимы с Android-приложениями.

На данное время выпущена закрытая бета-версия HarmonyOS NEXT для смартфонов Huawei Mate 60, Mate 60 Pro и Mate X5.