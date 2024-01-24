Представлен обновленный Volkswagen Golf с ChatGPT и другими нововведениями

Концерн Volkswagen AG представил обновленную модель Golf восьмого поколения (Mk8.5). Автомобиль дебютировал в версиях хэчтбек и универсал. Это будет последний Golf с бензиновыми моторами, потом будут выпускаться только электрические версии.

Новый Golf получил новые узкие светодиодное фары (за доплату доступна матричная оптика IQ.Light), другие бамперы, фонари с трехмерной графикой (в стиле моделей Audi) и небольшую решетку радиатора с сотовидным узором. Более дорогие версии оборудованы светящимся логотипом бренда и черной крышей. Предусмотрены легкосплавные колесные диски диаметром от 16 до 19 дюймов в зависимости от модификации. Обновленная машина получила четыре новых цвета.

Главное изменение в интерьере Golf — новая информационно-развлекательная система с сенсорным дисплеем диагональю от 10,4 до 12,9 дюйма. Также есть настраиваемая цифровая приборная панель, проекционный дисплей (опционально) и 3-спицевое рулевое колесо с физическими кнопками (ранее были сенсорные клавиши). Ползунки регулировки климат-контроля по многочисленным просьбам клиентов получили подсветку.

Впервые водителям стал доступен голосовой помощник на базе ChatGPT (позже он появится и в других моделях Volkswagen) и функция парковки машины с помощью смартфона.

Базовые Golf будут поставляться с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 116 или 150 л.с. Оба варианта — с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Такими же двигателями оборудованы гибридные версии с 48-вольтовым стартер-генератором и роботизированной 7-стуренчатой коробкой передач. Кроме того, машина будет предлагаться с 2,0-литровым дизельным мотором на 204 л.с. и 7-ступенчатым «роботом».

Гибридная версия идет с двигателем 204 л.с., аккумулятором 19,7 кВт⋅ч (ранее 10,6 кВт⋅ч) и запасом хода на электротяге 100 км. Для сравнения, максимальный запас хода предыдущего гибрида – 80 км. Пополнить запас энергии у гибрида с 10 до 80% можно за 25 мин. По данным самой Volkswagen, гибридный Golf способен проехать до 1000 км на баке бензина. Во всех версиях только передний привод.

Также были показали несколько спортивных модификаций Golf с индексами GTI и GTE. Инженеры Volswagen увеличили мощность GTE и GTI до 272 и 265 л.с. соответственно. При этом машины лишились механической коробки передач, теперь для них доступен только «робот».

На европейский рынок обновленный Volkswagen Golf попадет весной 2024 года. Цены на модели пока не объявляли.