Samsung 990 Evo — первый в мире SSD, который может работать в режимах PCIe 4.0 x4 или PCIe 5.0 x2

Компания Samsung Electronics официально представила твердотельный накопитель 990 EVO, который впервые в мире предлагает гибридный интерфейс с поддержкой двух режимов: PCIe 4.0 x4 или PCIe 5.0 x2. При этом пропускная способность накопителя остается одинаковой в обоих случаях. Максимальные скорости последовательного чтения и записи — 5000 МБ/с и 4200 МБ/с соответственно. Производительность при случайном чтении и записи — 700 тыс. IOPS и 800 тыс. IOPS соответственно. В 990 EVO используются чипы памяти Samsung V-NAND 3-TLC.

Так как пропускная способность четырех линий PCIe 4.0 и двух линий PCIe 5.0 одинаковая, использование одного или другого режима работы не приведет к потере производительности. Однако использование двух линий PCIe 5.0 может немного повысить энергоэффективность накопителя в определенных сценариях использования. Такая комбинация призвана сделать Samsung 990 Evo NVMe SSD хорошим вариантом не только для ноутбуков, но для игровых приставок PS5.

Вариантов объема памяти два: 1 и 2 Tb. В первом случае ресурс составляет 600 TBW, во втором — 1200 TBW. Цены в США — $124,99 и $209,99 соответственно. На обе модели предоставляется пятилетняя гарантия производителя.