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24 января, 2024
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Nar удостоен международного сертификата удовлетворенности клиентов

Nar

Очередное достижение Nar: стратегия клиентоориентированности мобильного оператора получила международное признание. Компания Nar удостоена сертификатов Системы Управления Качеством ISO 9001:2015 и Системы Управления Удовлетворенностью Клиентов ISO 10002:2018. Оценку провела международная инспекционно-сертификационная компания Bureau Veritas Group. Nar доказал соответствие обширным критериям Международной организации по стандартизации, продемонстрировав свою надежность и приверженность предоставлению услуг первоклассного качества абонентам. Генеральный директор Nar Гуннар Панке заявил, что сертификаты ISO подчеркивают стремление мобильного оператора обеспечить эффективность и наивысший уровень удовлетворенности клиентов.

«Клиентоориентированность и доступность — основные ценности Nar. Эти сертификаты отражают наш систематический подход, в основе которого фокус на потребностях абонентов. Мы продолжим придерживаться самых высоких стандартов управления качеством», — отметил Гуннар Панке.

ISO, или Международная организация по стандартизации, — это глобальная структура, которая устанавливает международно признанные стандарты для обеспечения качества, безопасности и эффективности продуктов, услуг и систем. Соответствие стандартам ISO означает стремление к совершенству, укрепление доверия и авторитета в различных отраслях по всему миру.

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