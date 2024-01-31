Nar расширяет сеть продаж и обслуживания по всей стране

Nar представил обновленный дилерский магазин в городе Шеки. В магазине, работающем по адресу проспект Истиглалиет, 177/20, покупатели смогут воспользоваться выгодными предложениями Nar и абонентскими услугами.

В открытии магазина приняло участие руководство компании во главе с генеральным директором Nar Гуннаром Панке. Основной целью этого является обеспечение взаимодействия с абонентами на местах, чтобы из первых уст услышать их пожелания и потребности.

Nar, делающий качественные услуги связи и интернета доступными каждому на всей территории страны, обновляет свои магазины как в столице, так и в регионах Азербайджана. В 2024 году сотовый оператор планирует представить магазины Nar в новой концепции еще в 17 регионах.