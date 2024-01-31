AMD занимает 90% рынка ПК с искусственным интеллектом

Компания AMD сообщила результаты за четвертый квартал и весь 2023 финансовый год. Квартальная выручка увеличилась на 10% в годовом сравнении и достигла $6,17 млрд. Операционная прибыль за квартал составила $342 млн. против $149 млн. убытка год назад. Чистая прибыль выросла более чем на 3000%, до $667 млн.

AMD отмечает, что выручка в серверном сегменте в прошлом квартале выросла на рекордные 43%, и теперь этот сектор рынка является для нее крупнейшим источником доходов.

Что касается годовых результатов, выручка достигла $22,68 млрд., это на 4% меньше, чем за 2022 финансовый год. Операционная прибыль упала на 68%, до $401 млн., а чистая прибыль снизилась на 35% до $854 млн.

На квартальном мероприятии глава AMD Лиза Су (Lisa Su) сообщила, что компания занимает 90% рынка ПК с искусственным интеллектом. Напомним, в процессоре Ryzen 7040 имеется блок Ryzen AI, и они продаются уже почти год. У Intel аналогичный аппаратный блок есть в Meteor Lake, но эти процессоры вышли лишь недавно.

Формируя прогноз на 2024 год, глава AMD подчеркнула, что слабость спроса в игровом и встраиваемом сегментах будет компенсироваться ростом выручки в серверном и клиентском сегментах. Спрос на процессоры EPYC, Ryzen и ускорители вычислений Instinct станут локомотивом роста выручки компании в 2024 году.