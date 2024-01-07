MSI представил игровые QD-OLED мониторы с диагональю от 27 до 49 дюймов

Компания MSI представила несколько моделей игровых QD-OLED мониторов, которые входят в линейки MPG и MAG. Покупателям будут предложены модели с изогнутым дисплеем диагональю 49 или 34 дюйма, а также модели с плоским экраном диагональю 32 и 27 дюймов. Мониторы получили продвинутые игровые характеристики: частоту обновления до 360 Hz, разрешение до 5120×1440 пикселей и поддержку технологии VESA DisplayHDR True Black 400. В каждой модели реализованы возможности технологий AMD FreeSync и NVIDIA G-Sync, а их показатель цветопередачи соответствует стандарту Delta E≤2.

Флагманский MPG 491CQP оборудован 49-дюймовой панелью с радиусом кривизны в 1800R, разрешением 5120×1440 пикселей, соотношением сторон 32:9, частотой обновления в 144 Hz и яркостью 250 нит. Время отклика составляет 0,03 мс (GTG). Панель обеспечивает 99% охвата цветового пространства DCI-P3. Имеется сертификат соответствия стандарту ClearMR 8000. Риск выгорания OLED-панели снижен благодаря фирменной технологии MSI OLED Care 2.0.

Монитор оснащен двумя HDMI 2.1, одним DisplayPort 1.4, одним USB Type-C (до 90 Вт мощности) и двумя USB Type-A. Есть KVM-переключатель. Новинка будет поставляться с эргономичной подставкой с возможностью наклона, поворота и регулировки по высоте.

MAG 341CQP получил диагональ 34 дюйма, разрешение 3440×1440 пикселей, частоту обновления 175 Hz и порт Type-C мощностью 15 Вт. Остальные характеристики аналогичны предыдущей модели.

Также компания представила мониторы с плоскими экранами: 32-дюймовые модели поставляются с разрешением 4K и частотой обновления 240 Hz, 27-дюймовые — с разрешением 3440×1440 пикселей и частотой обновления 360 или 240 Hz. Каждая из моделей оснащена полнофункциональным USB Type-C мощностью 15 или 90 Вт.

В число моделей с плоскими дисплеями также входят MPG 321URX QD-OL и MPG 271QRX QD-OLED. Они почти полностью копируют характеристики флагманской модели MPG 491CQP, но дополнительно имеют RGB-подсветку Mystic Light и оснащены регулируемой подставкой.

Компания пока что не озвучила цены новых мониторов QD-OLED, а также сроки их поступления в продажу.