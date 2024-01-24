MSI представил игровой ноутбук Thunder Shadow 17 с Ryzen 9 7940HX и GeForce RTX 4070

Компания MSI расширила ассортимент игровых ноутбуков новой моделью Thunder Shadow 17 с продвинутыми характеристиками.

Ноутбук получил 17-дюймовый дисплей с разрешением 2560×1440 пикселей, кадровой частотой 240 Hz и охватом 100% цветового пространства DCI-P3. В его основе лежит новый 16-ядерный, 32-поточный процессор AMD Ryzen 9 7940HX с частотой до 5,2 GHz. За обработку графики отвечает ускоритель Nvidia GeForce RTX 4070. Thunder Shadow 17 поставляется с 16 Gb оперативной памяти DDR5-5200 и SSD-накопителем PCIe 4.0 на 1 Tb.

Емкость аккумуляторной батареи составляет 99,9 Вт·ч, поддерживается технология 100-ваттной быстрой зарядки. Также в оснащение ноутбука входят модуль Qualcomm FastConnect 7800 Wi-Fi 7 (до 5,8 Гбит/с), порты USB Type-C 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI 2.1, Ethernet и 3,5-мм аудиоразъем. Есть стереодинамики с поддержкой Hi-Res и технологии улучшения звука Nahimic.

Цена игрового ноутбука MSI Thunder Shadow 17 в Китае составляет $1410.