LG показала новые климатические системы для дома и офиса

На выставке AHR Expo 2024 компания LG Electronics показала новые устройства для отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Они предназначены для использования как в жилых, так и в коммерческих помещениях и отличаются высокой производительностью и экологичностью.

Одним из наиболее интересных новинок бренда, представленных на стенде Air Solution, стал тепловой насос с секцией нагрева, работающей по принципу «воздух-вода». Он использует хладагент R32, который отличается низким влиянием на эффект глобального потепления. Благодаря этому тепловой насос способен обеспечивать бесперебойное отопление даже при низких температурах.

Тепловой насос Multi F совместим с различными внутренними блоками и способен адаптироваться к широкому спектру зданий и бытовой техники. LG заверяет, что он способен обеспечить комфортную температуру даже в экстремальных климатических условиях.

Водонагреватель LG с инверторным тепловым насосом предлагает энергоэффективную альтернативу обычным электрическим и газовым котлам. Он способен нагревать до 300 л воды. Тепловой насос LG Air Handler можно установить вертикально, снизу-вверх, горизонтально слева или справа, что обеспечит оптимальный контроль температуры круглый год.

Компания также представила кондиционер ARTCOOL Gallery, оснащенный ультрасовременным компрессором DUAL Inverter и 3D-системой рассеивания воздушного потока.

В коммерческом секторе LG продемонстрировала свое новое решение — Multi V i VRF. Оно оснащено искусственным интеллектом для анализа рабочих данных, направленных на экономию энергии и обеспечение интеллектуальных функций диагностики.

На стенде Component Solutions были представлены новые бытовые компрессоры компании с низким ПГП, спиральные компрессоры для коммерческого рынка и новая линейка вентиляторных двигателей для систем кондиционирования воздуха.

Дата начала продаж и цены на новинки будут объявлены позднее.