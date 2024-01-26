Microsoft добавил в Teams поддержку 3D-совещаний

Корпорация Microsoft добавила в сервис Teams функцию 3D-совещаний. Теперь пользователи смогут устраивать виртуальные совещания даже без VR-гарнитуры.

Функция 3D-совещания стала возможна благодаря интеграции Teams с платформой смешанной реальности Mesh. Интеграция предоставляет в Teams настраиваемые 3D-среды, напоминающие корпоративную версию AltspaceVR, социальной VR-платформы, приобретенной Microsoft в 2017 году. Наилучший эффект от взаимодействия с Mesh достигается при использовании VR-гарнитуры, но в настоящее время платформа поддерживает только устройства Quest от Meta, поэтому выбор совместимых гарнитур ограничен.

Реализована поддержка функции пространственного звука, которая помогает имитировать приватные беседы внутри виртуального пространства. 3D-пространства для собраний можно настраивать по своему усмотрению, а также организовывать и проводить внутри них игры с коллегами.

Стандартные функции Mesh, включая иммерсивные пространства в Teams, будут доступны для бизнес-планов Microsoft Teams. Но для создания собственного 3D-пространства нужна будет подписка Teams Premium.