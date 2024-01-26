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26 января, 2024
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Усилены меры по повышению безопасности в сети Azercell

Azercell

26 января 2024 года, в утренние часы, в ходе оперативных мер по повышению безопасности в сети Azercell наблюдались временные трудности при использовании некоторых глобальных платформ социальных сетей (Facebook, Instagram и WhatsApp), и также ряда веб-сайтов. Azercell сожалеет о причинённых неудобствах и сообщает, что после завершения работ по обновлению все указанные услуги были полностью восстановлены и функционируют в обычном режиме.

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