Министерство торговли Турции вводит «Сертификат инфлюенсера»

Объявляя о Стратегическом плане на 2024-2028 годы, Министерство торговли сосредоточило внимание на инфлюенсерах. Согласно плану, проверке будут подвергнуты инфлюенсеры, которые существенно влияют на предпочтения людей при совершении покупок в Интернете. Министерство торговли объявило, что те, кто не участвует в «Программе сертификации инфлюенсеров», не могут считаться ими.

В министерстве отмечают, что данная программа сосредоточит свои усилия на защите потребителей, сообщает ресурс www.takvim.com.tr. В частности, будет проводиться работа по борьбе с обманной и вводящей в заблуждение практикой, особенно с рекламой в цифровых средствах массовой информации. Проверке также подвергнутся инфлюенсеры, оказывающие существенное влияние на предпочтения при совершении онлайн-покупок.

Проект будет реализован в сотрудничестве с Советом саморегулирования рекламы и Советом по рекламе Турции. Министерство предоставит рекламодателям гарантию того, что сертифицированные инфлюенсеры подходят к своей деятельности ответственно. Министерство торговли объявило, что те, кто не примет участие в «Программе сертификации инфлюенсеров», не смогут стать ими.