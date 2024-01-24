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24 января, 2024
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Macintosh сегодня исполнилось 40 лет

Macintosh

Компания Apple 40 лет назад представила первый Macintosh, который произвел революцию на массовом рынке компьютеров.

24 января 1984 года компьютер был представлен Стивом Джобсом. Это был первый успешный компьютер с графическим пользовательским интерфейсом. Кроме того, первый Macintosh популяризировал компьютерную мышь. На тот момент виртуальный курсор и клики были революционными способами управления.

Цена первого Macintosh составляла $2495, что по сегодняшним меркам это около $7000. Устройство оснащалось процессором с частотой 8 MHz, 128 Kb ОЗУ, дисководом для дискет и 400 Kb памяти для хранения файлов.

В честь юбилея поклонники Apple запустили сайт mac40th.com, который демонстрирует все настольные и портативные компьютеры Macintosh, когда-либо созданные компанией, а также содержит более 1000 фото и видео.

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