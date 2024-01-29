Виды искусственного интеллекта и его применение в индустрии и бизнесе

Искусственный интеллект (ИИ) уже перестал быть выдумкой фантастов и теоретическими построениями ученых. Сегодня он — неотъемлемая часть современной индустрии и бизнеса, а продукты, в которых он используется, прочно вошли в повседневную жизнь миллионов. Однако говорить о так называемом сильном ИИ, способном рефлексировать, осознавать себя и окружающую действительность, мыслить подобно человеку и обладать эмоциями, пока рано, хотя, возможно, его создание — дело не такого и далекого будущего. Из существующих разработок более всего приближает нас к этой перспективе генеративный ИИ. Благодаря построенным по схеме работы нейронов человеческого мозга нейронным сетям, обучаемым на больших объемах данных, такой ИИ может не только выполнять узкие задачи в определенной сфере, где требуется сделать выбор из пространства возможных решений, но и создавать (генерировать) новый уникальный контент. Различные продукты с использованием генеративного ИИ могут писать осмысленные тексты, создавать изображения, музыкальные произведения и анимацию.

Когда компания OpenAI предоставила открытый доступ к своему ChatGPT и появился сервис для генерации изображений Midjourney, многие пользователи просто стали пользоваться ими в развлекательных целях. Но на волне «хайпа» резко увеличился интерес к подобным разработкам со стороны бизнеса. Генеративный ИИ теперь внедряется в поисковики и чат-боты, применяется в программировании, в химии и фармацевтике для нахождения новых соединений и лекарств, медицине при постановке диагноза, юридическом и финансовом консультировании и во многих других сферах. Если прежде автоматизация заменяла в основном физический труд, то распространение ИИ позволяет автоматизировать интеллектуальную работу.

ИИ в Азербайджане: перспективы внедрения

Тренд на использование ИИ не обошел стороной и Азербайджан. В стране готовится к принятию «Национальная стратегия по искусственному интеллекту», государство принимает меры по поддержке развития стартапов и привлечения иностранных инвесторов в данной сфере, государственные органы и учреждения внедряют ИИ в свою работу. Работы в области ИИ ведутся Лабораторией систем интеллектуальной обработки информации Национальной академии наук Азербайджана, Азербайджанской лабораторией искусственного интеллекта при Министерстве цифрового развития и транспорта, а также некоторыми частными фирмами.

В нашей стране наиболее перспективные сферы для внедрения решений, работающих с использованием ИИ, — это нефтегазодобыча (получая текущие данные и анализируя базу, собранную по опыту предыдущей работы, генеративный ИИ может, например, оценить характеристики пласта, прогнозировать оптимальные параметры бурения, предсказывать возможные отказы оборудования), создание программного обеспечения, автоматизация работы государственных органов и предоставления услуг населению, онлайн-торговля, финансовый анализ, автоматизация бизнес-процессов, медицина, управление движением транспорта.

Недостатки, опасности и риски использования ИИ

При этом следует иметь в виду, что работа с современным генеративным ИИ требует огромных финансовых и инфраструктурных вложений как в его разработку и создание, так и в имплементацию. Поэтому сегодня лидерами в этой сфере безусловно являются США, за которыми следует Китай. Также разработки ведутся в странах Западной Европы и России. Остальные страны мира, включая Азербайджан, вынуждены при внедрении ИИ использовать разработки этих ведущих исследовательских центров. Такая ситуация создает риски попадания «периферийных» стран в еще большую зависимость от государств и корпораций «центра». Высокие затраты на внедрение технологий ИИ (так, например, только североамериканское отделение консалтингового гиганта PricewaterhouseCoopers (PwC) на внедрение генеративного ИИ для помощи в налоговом и финансовом аудите и консультировании и обучение более 65000 сотрудников работе с ним планирует в течение ближайших трех лет потратить 1 млрд. долларов США) могут усилить цифровое неравенство между странами.

Еще одна опасность от генеративного ИИ, о которой часто говорят, заключается в том, что он сможет полноценно выполнять творческую работу, делая ненужным интеллектуальный человеческий труд. Однако, как и при автоматизации физическая труда, ИИ все же дополняет, а не полностью замещает человека. Хотя его внедрение приведет к уменьшению определенных рабочих мест, оно в то же время создает новые, связанные с созданием, обслуживанием и поддержкой ИИ-инфраструктуры. Также стоит отметить, что генеративный ИИ все еще чаще чем человек выдает ошибки в своих результатах и за этим нужен контроль со стороны профессионалов. Кроме того, ИИ не может нести юридическую ответственность за свои выводы. В конечном итоге, ИИ предоставляет консультации и рекомендации, а давать им окончательную оценку и принимать решение должен по-прежнему человек.

Другой опасностью является применение ИИ со злонамеренными целями. Правительства и корпорации могут с его помощью усиливать контроль над гражданами, преступники продумывать схемы обхода законов, террористы получать инструкции по созданию оружия, мошенники создавать «дипфейки» с переделыванием голоса, изображений и видео. Для противодействия этому потребуется своевременная адаптация нормативно-правовой базы и активная позиция гражданского общества.

Заключение

Достижения в области искусственного интеллекта открывают новые горизонты в области оптимизации творческой работы и производства инноваций. Внедрение генеративного ИИ в бизнес-процессы позволяет автоматизировать и улучшать существующие и создавать новые уникальные продукты и услуги. Шаги, предпринимаемые государством и бизнесом в Азербайджане навстречу этой технологии, внушают оптимизм в том отношении, что ИИ станет эффективным инструментом для социально-экономического развития страны. При этом стоит отметить важность проведения работы по изучению передового опыта и внесения соответствующих изменений в нормативно-правовую базу, и помощником в этом тоже может стать генеративный ИИ.

Люди творческих профессий тоже активно осваивают и все чаще применяют ИИ-инструменты, которые становятся их помощниками в работе. Даже этот текст написан в известной мере в соавторстве со знаменитым ChatGPT. Но, все же, предварительный поиск информации, правильные запросы (промты) и последующее «причесывание» текста, стали залогом его актуальности, связности и читабельности. ИИ предстоит долгая эволюция, а у всех нас еще есть много времени, чтобы привыкнуть и приспособиться к его присутствию в наших жизнях.

Материал подготовил Фарид Гаттал,

директор по технологическому консалтингу,

PwC Азербайджан

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