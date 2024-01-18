Honda представила новый логотип для электромобилей

Компания Honda представила обновленный логотип, который будет использоваться на электромобилях следующего поколения. Было решено отказаться от «металлической» формы и выбрать более плоскую и простую версию символа. Фактически новый логотип для электромобилей восходит к оригинальному логотипу бренда 1961 года.

Логотип «отражает решимость Honda продолжать трансформацию и ее корпоративную позицию, направленную на постоянное стремление к новым прорывам». Новый дизайн буквы H напоминает две протянутые руки, «олицетворяющие приверженность компании расширению возможностей мобильности и искреннее удовлетворение потребностей пользователей электромобилей Honda», — заявляет компания.