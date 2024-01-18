В Telegram появилась возможность ограничения получения личных сообщений

За эту неделю разработчики мессенджера Telegram выпустили уже второе минорное обновление для мобильной версии приложения. В версии под номером 10.6.1 появилось три нововведения.

Ограничение получения личных сообщений

Теперь можно запретить писать сообщения всем пользователям, которые не входят в список ваших контактов или не имеют Premium-подписки. Функция доступна только платным подписчикам Telegram. Чтобы настроить прием сообщений, нужно зайти в раздел «Конфиденциальность» и выбрать «Сообщения». Есть две опции: «Все пользователи» или «Контакты и Premium-пользователи».

Максимум приватности

Premium-подписчики, скрывшие время своей последней активности, смогут видеть время последнего посещения тех пользователей, которые его не скрыли в настройках конфиденциальности.

Отображение времени прочтения отправленных сообщений

Теперь пользователи видят, когда именно собеседник прочитал их сообщения. Эта функция работает и для бесплатных пользователей мессенджера.

Версия Telegram 10.6.1 уже доступна в Google Play и App Store. APK-файл для Android также можно скачать с сайта мессенджера.