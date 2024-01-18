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18 января, 2024
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Amazon Fire TV получили встроенный ИИ-генератор изображений

Amazon Fire TV

Компания Amazon сообщила, что устройства Fire TV получили возможность создания изображений, сгенерированных искусственным интеллектом. С сегодняшнего дня эта функция доступна в США для пользователей Fire TV Stick 4K Max второго поколения и серии Fire TV Omni QLED.

Генератор изображений Titan Image Generator был представлен Amazon в конце прошлого года. Инструмент предназначен для создания изображений на основе текстовых запросов, а также предлагает поддержку различных функций редактирования уже готовых изображений.

В устройствах Fire TV генератор активируется с помощью голосового помощника Alexa с использованием пульта телевизора, позволяя пользователям создавать изображения, управляя голосом.

Например, пользователь может сказать: «Алекса, создай фон в виде сказочного пейзажа». Генератор создаст четыре изображения, которые можно дополнительно украсить, используя различные художественные стили, такие как импрессионизм, акварель и фэнтези. Выбрав окончательное изображение, пользователь может сохранить его и установить в качестве фона телевизора.

Titan Image Generator также может работать с загружаемыми изображениями, но у устройств Fire TV пока что такой опции не будет.

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