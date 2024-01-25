Представлен полностью электрический внедорожник Porsche Macan

Компания Porsche AG представила новое поколение кроссовера Macan, который стал полностью электрический. Автомобиль построен на специально разработанной платформе Premium Platform Electric (PPE). Платформа использует 800-вольтовую архитектуру и станет основой для будущих электромобилей Audi A6/Q6 и полностью электрического Porsche Cayenne.

Покупателям будет предложено две версии: Macan 4 и Macan Turbo, обе с полным приводом. В обоих вариантах на каждой оси используются синхронные двигатели с постоянными магнитами. Macan 4 получил силовую установку на 300 кВт (408 л.с. и 650 Нм). Разгон до 100 км/ч занимает 5,2 сек. Максимальная скорость ограничена на отметке 220 км/ч.

Macan Turbo предлагает установку на 470 кВт (639 л.с. и 1130 Нм). Разгон до сотни занимает 3,3 сек. Максимальная скорость составляет 260 км/ч. На одной зарядке Macan 4 проедет от 516 до 784 км, а Macan Turbo — от 518 до 765 км. Поддерживается зарядка мощностью до 270 кВт. Батарею на 100 кВтч можно пополнить с 10 до 80% за 21 мин.

Габариты электрокроссовера составляют 4784×1938×1622 мм, колесная база — 2893 мм. Объем багажника — от 540 до 1348 л, объем отсека под капотом — 84 л.

Машина получила пневматическую подвеску и электронную систему управления амортизацией Porsche Active Suspension Management (PASM). Впервые Macan оборудован системой рулевого управления задней осью, которая поворачивает задние колеса на угол до пяти градусов в одну сторону (или в противоположную) с передними. Поворот колес в противоположном направлении помогает маневрировать автомобилю на низких скоростях. Porsche заявляет о низком коэффициенте лобового сопротивления 0,25 благодаря использованию активных аэродинамических элементов, например, выдвижного заднего спойлера.

В салоне имеются цифровая приборная панель на 12,6 дюйма, центральный экран на 10,9 дюйма, проекционный дисплей, дисплей для пассажира на 10,9 дюйма (опционально) и информационно-развлекательная система на базе ОС Android Automotive.

Цена на Porsche Macan 4 начинается от $80450, на Turbo — от $106 950. Поставки должны начаться во второй половине 2024 года.