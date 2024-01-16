«Лаборатория Касперского» рекомендует: начинаем новый год с цифровой уборки

Начался новый год, и хочется встретить его с чем-то положительным и полезным. Предлагаем провести генеральную уборку в своем цифровом пространстве – это поможет сделать год более продуктивным. Специалисты «Лаборатории Касперского» собрали несколько советов на тему того, как удалить лишнее, отключить отвлекающее и раздражающее, а также сделать ваши цифровые привычки чуть более здоровыми.

Удаляем лишние файлы

Начнем с самого простого: удаления файлов, которые вам больше не нужны. Это могут быть файлы на Рабочем столе, папка со скачанными файлами. Старые документы, установочные файлы давно удаленных программ, сохраненные скриншоты — почти наверняка они вам больше не нужны, и все это можно удалить, освободив место.

Для автоматического поиска больших файлов можно использовать функцию «Большие файлы», которая есть на вкладке «Производительность» приложения Kaspersky. Указав минимальный размер и место поиска — весь компьютер или выбранные папки — через несколько минут вы получите полный список файлов, объем которых выше заданного порога. Далее вы можете удалить их либо оптом, либо поштучно.

Не забудьте почистить папку с загрузками не только на компьютере, но и в смартфоне, а также в планшете, если он у вас есть.

Чистим электронную почту и мессенджеры

Следующий важный этап цифровой уборки — разобраться с электронной почтой и мессенджерами. Это поможет сократить объем пространства, которое занимает переписка на ПК, планшете или смартфоне, а главное — после уборки станет проще и удобнее пользоваться мессенджерами и почтой. Вот что стоит сделать в первую очередь.

«Погасить» непрочитанные. Эти цифры в красном кружочке над иконкой приложения изрядно действуют на нервы и мешают вовремя разбираться с входящими сообщениями. Из-за этого можно пропустить что-то важное, неправильно расставить приоритеты, сорвать сроки, пропустить встречу и так далее. Постарайтесь постепенно читать все непрочитанные.

Отписаться от ненужных рассылок в почте и каналов в мессенджерах

Удалить старые чаты в мессенджере

Удалить письма с вложениями большого размера. Проще всего с Gmail — так, чтобы найти все письма тяжелее 10 Мбайт, достаточно ввести в строке поиска size:10000000.

Проще всего с Gmail — так, чтобы найти все письма тяжелее 10 Мбайт, достаточно ввести в строке поиска size:10000000. Очистить папку «спам»

Закрываем старые вкладки

Старые вкладки, открытые месяцами, если не годами, не только поедают память ваших устройств, но и мешают найти нужную информацию. Кроме того, обилие вкладок может стать серьезным препятствием для обновления браузера — а это, между прочим, одна из самых важных «гигиенических процедур» с точки зрения безопасности.

Закройте все лишние вкладки в браузере — и среди открытых страниц будет проще находить важные. Заодно можно очистить кэш браузера — если вы еще ни разу этого не делали, то удивитесь, сколько места он занимает. Также будет полезно просмотреть все расширения, установленные в браузере, — если вы чем-то не пользуетесь, самое время это удалить.

Отменяем ненужные подписки

Практически каждый онлайн-сервис сейчас предлагает тот или иной вариант платной подписки, а то и не один. В отмене лишних подписок есть прямая финансовая выгода. Однако, отменить их – задача не такая уж простая: надо вспомнить все свои подписки, собрать и упорядочить информацию о них, разобраться, что есть что — и только тогда появится понимание, от чего же стоит отписаться. Для управления подписками можно воспользоваться специальным приложением, например, SubsCrab. Оно поможет систематизировать информацию обо всех ваших подписках, посчитает ежемесячные траты, выведет удобный календарь, заранее предупредит о днях оплаты, подскажет, что надо сделать для отмены той или иной подписки и даже предложит альтернативные варианты подписки или промокоды и скидки для продления.

Избавляемся от неиспользуемых приложений

Наверняка у вас в смартфоне найдутся приложения, которыми вы не пользовались больше года. А может быть — и такие, которые вы не открывали вообще ни разу. Они не только зря забивают память устройства, но могут еще и потихоньку потреблять интернет-трафик и заряд аккумулятора.

Если вы будете удалять хотя бы по одному неиспользуемому приложению в день, то уже через месяц-другой их совсем не останется, и на основном экране вашего смартфона воцарится порядок.