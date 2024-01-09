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9 января, 2024
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Azercell теперь в Лачине!

Azercell

Следуя своей стратегической цели «Упрощаем доступ, расширяем возможности!» «Azercell» открыл магазин в Лачине, который стал третей точкой обслуживания компании в Карабахе. Официальный магазин расположен в центре города Лачин на улице Хосров-бей Султанова и оснащен современным оборудованием. Здесь абоненты могут выполнить большинство операций, проводимых в других центрах обслуживания клиентов компании. Кроме того, магазин предлагает абонентам приобрести различные устройства для повседневного использования (MiFi, USB-модемы и др.), а также разнообразные аксессуары, мобильные телефоны в рассрочку и наличным способом.

Напомним, что наряду с Лачином у «Azercell» есть еще два центра обслуживания в Карабахе: официальный магазин и сервисный центр в городе Шуша, а также дилерский магазин в деревне Агалы Зангиланского района.

«Azercell» является активным участником восстановительных и реконструкционных работ в Карабахе. Так, ведущий оператор, построивший первую мобильную инфраструктуру на освобожденных территориях, в настоящее время развернул в Карабахе 147 базовых станций, работающих по технологии LTE.

Стоит также подчеркнуть, что «Azercell» развернул в Губадлы и Джебраиле базовые станции, работающие на солнечной энергии. В настоящее время планируется внедрение еще 33 «зеленых» станций в других регионах Карабаха.

«Azercell» также является первым мобильным оператором, открывшим центр обслуживания клиентов и официальный магазин на освобожденных территориях.

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