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13 декабря, 2023
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В WhatsApp теперь можно закреплять сообщения

WhatsApp

Мессенджер WhatsApp получил новую функцию, которая призвана повысить удобство общения пользователей. Появилась возможность закреплять сообщения в верхней части окна группового чата долгим нажатием с последующим выбором пункта «Закрепить» в контекстном меню мессенджера.

По умолчанию сообщение можно закрепить на 7 дней, но есть опции с другим временным отрезком: 24 часа или 30 дней. Похожая функция имеется в мобильном приложении Facebook Messenger.

Закрепить можно любое сообщение, опрос, изображение и даже видео. Администраторы группового чата также могут сделать закрепленное сообщение видимым только для других администраторов.

Развертывание новой функции будет происходит постепенно.

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