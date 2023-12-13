Компании MONT Azerbaijan и Netoloji представили в Азербайджане инновационную систему управления бизнес-процессами E-Flow BPM

12 декабря в отеле JW Absheron Marriott прошло мероприятие «Netoloji E-flow information», в рамках которого турецкая инновационная и динамично развивающаяся компания-разработчик программного обеспечения Netoloji совместно со своим дистрибьютором в Азербайджане представила инновационную систему управления бизнес-процессами E-Flow BPM.

Гостями мероприятия стали представители HR-департаментов, менеджеры и IT-специалисты из таких сфер бизнеса, как медицина, банковский и страховой секторы и т.д.

Обратившись с приветственным словом к участникам семинара директор компании MONT Azerbaijan Гюнель Сафаралиева передала слово менеджеру по каналам продаж Netoloji Харуну Арману (Harun Arman), выступление которого было посвящено знакомству с компанией и самим продуктом E-Flow BPM.

«Основанная в 2011 году, наша компания направила основные усилия на удовлетворение потребностей клиентов с консультативным подходом к решению бизнес-задач. На основании накопленного опыта было разработано интеллектуальное программное обеспечение, которое является простым, но, в то же время, мощным, благодаря чему может адаптироваться к различным отраслям», — отметил Харун Арман.

Было отмечено, что решение E-Flow BPM от Netoloji было специально разработано для компаний любого размера как единое и доступное решение, позволяющее управлять бизнес-процессами компании, включая финансы, отношения с клиентами, управление персоналом, закупки и прочие операции. Netoloji E-Flow BPM помогает организации в течение всего жизненного цикла процесса, предоставляя немедленный доступ к важным данным, чтобы лучше управлять бизнесом, ускорять рост и достигать прибыльности. Данный продукт доступен в виде On-Premise (серверное решение, разработанное для локального использования в инфраструктуре заказчика), приложения E-Flow BPM Mobile для мобильных устройств и облачного решения E-Flow Cloud, распространяемого в формате ежемесячных подписок за абонентскую плату.

Решение E-Flow BPM обладает интуитивно понятным интерфейсом и поддерживает функции Drag and Drop. Более того, оно может быть интегрирована с используемыми на предприятии системами документооборота, взаимодействия с клиентами и планирования ресурсов, такими как 1С, CRM и т.д. С помощью E-Flow вы можете разрабатывать и отслеживать свои уникальные бизнес-процессы, используя меньше ресурсов и не обладая знаниями в области программирования. Благодаря этому E-Flow может сделать более продуктивной работу не только IТ-команды, но и повысить эффективность работы всех сотрудников. Кроме того, данное решение полностью переведено на азербайджанский язык.

Продолжила мероприятие практическая сессия, в рамках которой менеджер по поддержке проектов Netoloji Бурак Оздемир (Burak Ozdemir) наглядно показал возможности E-Flow BPM на примерах реальных кейсов. Также эта сессия включала ответы на многочисленные вопросы гостей мероприятия.

После официальной части участники семинара смогли продолжить общение с представителями вендора и дистрибьютора в неформальной обстановке во время обеда.