Новогодняя лихорадка: эксперты Kaspersky напоминают об основных схемах онлайн-мошенничества в предпраздничные дни

Перед Новым годом традиционно активизируются злоумышленники, обращают внимание эксперты Kaspersky. Они могут использовать предпраздничную атмосферу, чтобы выманить деньги или данные пользователей с помощью инструментов интернет-мошенничества и техник социальной инженерии, поэтому в этот период особенно важно сохранять бдительность.

Розыгрыши, подарки и онлайн-заказы. В конце года традиционно происходит рост массовых видов онлайн-мошенничества, таких как фишинг и скам. Злоумышленники могут предложить поучаствовать в новогодней распродаже или розыгрыше призов, получить социальную выплату, проголосовать в тематическом конкурсе. Например, в прошлом году мошенники рассылали сообщения в Telegram с просьбой отдать голос за лучший детский рисунок. Чтобы сделать это, пользователю предлагали перейти по ссылке, ввести на сайте номер телефона и код доступа, который приходил в СМС. Если жертва cледовала всем инструкциям, аккаунт попадал в руки злоумышленников.

Также онлайн-мошенники активно пользуются тем, что многие люди в период праздников активнее обращаются к сервисам развлечений, доставки еды, планирования поездок. Поэтому пользователи рискуют столкнуться с фишингом или скамом в том числе при бронировании билетов в театр или заказе товаров онлайн, попав на поддельный сайт.

«К сожалению, даже в предновогодний период не стоит терять бдительность, ведь злоумышленники делают ставку на новогоднее настроение, надеясь, что внимание людей будет сосредоточено на чем-то ином, нежели соблюдение правил цифровой гигиены. Атакующие в своих мошеннических рассылках могут давить на срочность и серьезность письма, ссылаться на актуальные темы: новогодний график или расписание отпусков, годовые премии, закрытие отчётного периода. В таких письмах могут быть как вредоносные вложения, так и ссылки на фишинговые или скам-ресурсы. Сохраняется риск, что для атак будут использоваться и телефонные звонки. Не забывайте, что злоумышленники также активно компрометируют аккаунты в мессенджерах для рассылок по списку контактов с целью украсть деньги или данные пользователей», — отмечает Мушвиг Мамедов, официальный представитель Kaspersky в Азербайджане.

Чтобы защититься от онлайн-мошенничества, эксперты Kaspersky рекомендуют: