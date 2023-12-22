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22 декабря, 2023
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В Steam проходит большая зимняя распродажа

Steam

В сервисе цифровой дистрибуции Steam проходит масштабная зимняя распродажа, которая продлится до 4 января (22:00 по бакинскому времени). В рамках акции можно купить со скидкой тысячи различных игр, в том числе от ведущих издателей. Все позиции можно посмотреть на странице акции.

Кроме того, у пользователей Steam появилась возможность проголосовать за игры, номинированные на премию The Steam Awards 2023. Номинантов на премию выбирали сами пользователи Steam — отбор происходил с 21 ноября. На звание игры года претендуют Baldur’s Gate 3, Resident Evil 4, EA Sports FC 24, Hogwarts Legacy и Lethal Company. Голосование завершится 2 января в 22:00 по бакинскому времени.

Со всеми номинантами можно ознакомиться по следующей ссылке.

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