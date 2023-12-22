Bloomberg: Hyperloop One будет закрыта до конца года

Американская компания Hyperloop One, которая занималась транспортными технологиями, готовится к закрытию, об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. Компания прекратит свою деятельность 31 декабря 2023 года.

Идею создать высокоскоростной вакуумный поезд, который перемещается по специальным трубопроводам с высокой скоростью, в свое время предложил Илон Маск. Ее достаточно быстро подхватили несколько стартапов. Одним из них был Hyperloop One. С 2014 года компания привлекла порядка $450 млн. в качестве инвестиций. Она построила небольшой испытательный трек на севере Лас-Вегаса в пустыне Невада и на какое-то время взяла название Virgin Hyperloop One после того, как Virgin Ричарда Брэнсона инвестировала в нее средства. Бренд Virgin устранили из названия после того, как в прошлом году стартап решил сосредоточиться на перевозке грузов, а не людей.

По информации Bloomberg компания уволила большую часть своих сотрудников и пытается продать оставшиеся активы, включая испытательный полигон и оборудование. Интеллектуальная собственность будет передана конгломерату DP World, который владеет контрольным пакетом акций Hyperloop One. На начало 2022 года в Hyperloop One работало более 200 человек. Компания также закрыла свой офис в Лос-Анджелесе.

Hyperloop One была основана венчурным инвестором Шервином Пишеваром. За почти десять лет компании так и не удалось построить ни одной коммерческой транспортной системы. Исполняющий обязанности директора Hyperloop One Раджа Нараянан и представитель DP World отказались от комментариев.