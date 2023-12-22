Представлен Moto G34 5G с OLED-экраном 120 Hz за $140

Компания Motorola представила в Китае новый недорогой смартфон линейки Moto G. Модель под названием Moto G34 5G оснащена 6,5-дюймовым OLED-экраном с разрешением HD+ и высокой частотой обновления 120 Hz. Такую кадровую частоту дисплея нечасто встретишь в бюджетном ценовом сегменте.

В основе смартфона лежит процессор Snapdragon 695, объем оперативной памяти LPDDR4x составляет 8 Gb (плюс еще 8 Gb виртуальной), емкость накопителя UFS 2.2 — 128 Gb. При необходимости встроенную память можно расширить картой microSD.

Двойная основная камера получила датчики на 50 и 2 Мп (макромодуль), разрешение фронтальной составляет 16 Мп. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой 18-ваттной технологии быстрой зарядки. Есть два стереодинамика с поддержкой Dolby Atmos. Работает смартфон под управлением Android 14 с оболочкой MYUI 6.0. Габариты составляют 162,7 x 74,6 x 7,99 мм, вес – 179 гр.

Moto G34 5G в черной и синей расцветках корпуса уже поступил в продажу в Китае по цене $140. В Европе новинка появится немного позже за €189.