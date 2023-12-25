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26 декабря, 2023
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В Китае предложили ограничить чрезмерные расходы в онлайн-играх

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Китайские регуляторы представили новые меры борьбы с игровой зависимостью. Несовершеннолетним геймерам уже запрещено играть больше определенного количества часов в сутки, а теперь дело коснулось также и разработчиков. Государственная администрация по делам прессы и печати Китая опубликовала проект документа «Меры по управлению онлайн-играми». Новые правила должны ограничить использование компаниями практик, которые стимулируют тратить больше времени и денег на игры.

  • Запрещается поощрять игроков бонусами за ежедневный вход в игру, за первую покупку и за совершение нескольких транзакций подряд;
  • Запрещается использовать любые формы аукционов цифровых предметов;
  • Разработчики должны установить ограничения на максимальный объем трат, доступных геймеру, а также внести предупреждение в пользовательское соглашение;
  • Игроки должны получать всплывающие предупреждения в случае «нерационального использования средств»;
  • Стримеры не должны иметь возможность получать большие донаты;
  • Запрещается использовать механики случайной выдачи предметов, в том случае, если игра доступна несовершеннолетним;
  • Разработчики обязаны размещать серверы игр в Китае;
  • Игроки должны регистрироваться только под настоящим именем.

Как сообщает Bloomberg, вслед за анонсом новых мер крупнейшие китайские игровые компании суммарно уже потеряли почти $80 млрд: стоимость акций Tencent упала на 16% — самое большое падение с 2008 года, а NetEase -на 28%. Представители местной игровой индустрии называют перечисленные меры иррациональными и оторванными от реальности.

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