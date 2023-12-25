В Китае предложили ограничить чрезмерные расходы в онлайн-играх

Китайские регуляторы представили новые меры борьбы с игровой зависимостью. Несовершеннолетним геймерам уже запрещено играть больше определенного количества часов в сутки, а теперь дело коснулось также и разработчиков. Государственная администрация по делам прессы и печати Китая опубликовала проект документа «Меры по управлению онлайн-играми». Новые правила должны ограничить использование компаниями практик, которые стимулируют тратить больше времени и денег на игры.

Запрещается поощрять игроков бонусами за ежедневный вход в игру, за первую покупку и за совершение нескольких транзакций подряд;

Запрещается использовать любые формы аукционов цифровых предметов;

Разработчики должны установить ограничения на максимальный объем трат, доступных геймеру, а также внести предупреждение в пользовательское соглашение;

Игроки должны получать всплывающие предупреждения в случае «нерационального использования средств»;

Стримеры не должны иметь возможность получать большие донаты;

Запрещается использовать механики случайной выдачи предметов, в том случае, если игра доступна несовершеннолетним;

Разработчики обязаны размещать серверы игр в Китае;

Игроки должны регистрироваться только под настоящим именем.

Как сообщает Bloomberg, вслед за анонсом новых мер крупнейшие китайские игровые компании суммарно уже потеряли почти $80 млрд: стоимость акций Tencent упала на 16% — самое большое падение с 2008 года, а NetEase -на 28%. Представители местной игровой индустрии называют перечисленные меры иррациональными и оторванными от реальности.