Qualcomm совместно с партнерами будет разрабатывать чипы на базе архитектуры RISC-V

Компания Qualcomm Technologies в сотрудничестве с Bosch, Infineon Technologies, Nordic Semiconductor и NXP Semiconductors объявили об организации совместного предприятия Quintauris, главная цель которого состоит в разработке и продвижении коммерческих решений на базе архитектуры RISC-V. Известно, что новые чипы будут ориентированы на автомобильную промышленность, мобильный сектор и устройства для Интернета вещей.

Возглавит предприятие Александр Кохер (Alexander Kocher), ранее занимавший пост президента и гендиректора поставщика специализированного софта для автомобильной промышленности Elektrobit.

RISC-V — это открытая система команд и процессорная архитектура, которую могут бесплатно использовать любые компании, в отличие от закрытых экосистем Arm, AMD и Intel. В ее основе лежит подход Reduced Instruction Set Computer, предполагающий использование в работе процессора оптимизированных команд.

Qualcomm уже около пяти лет использует архитектуру RISC-V в своих микроконтроллерах, а также в чипах для носимых устройств Snapdragon Wear, работающих под управлением платформы Wear OS от Google.