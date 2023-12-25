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26 декабря, 2023
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Nar провел встречу с представителями торговой сети

Nar

Состоялась ежегодная итоговая встреча представителей Nar и дилерской сети, предоставляющей услуги этого мобильного оператора клиентам по всей стране. На встрече были представлены показатели продаж, нововведения и успехи, достигнутые Nar в 2023 году.

Также было отмечено, что в результате обеспечения высокого уровня удовлетворенности клиентов и политики доступных цен, Nar увеличил число новых абонентов и общие показатели продаж. Кроме того, в 2023 году обновленные дилерские магазины Nar были успешно представлены абонентам в городах Баку, Гянджа, Гедабей, Геранбой, Гейгель, Кюрдамир, Лачин, Мингячевир, Нефтчала, Габала, Шеки, Шарур, Товуз и Зардаб.

Во встрече приняли участие специальные представители Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе и Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах. Официальные лица проинформировали присутствующих о деловой среде, созданной в Восточно-Зангезурском экономическом районе, и бизнес-потенциале освобожденных территорий.

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