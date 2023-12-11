TCL показал куполообразный монитор, а также еще несколько новых экранов

В ранках конференции DTC 2023, компания TCL показала несколько новых экранов, которые в будущем будут использоваться в коммерческих устройствах.

Одной из необычных новинок стал куполообразный OLED-дисплей с диагональю 31 дюйм. Поддерживается разрешение 4K и частота обновления 120 Hz.

Другая новинка — 27-дюймовый 8K-монитор получил камеру, которая отслеживает направление взгляда пользователя и делает изображение на экране трехмерным.

Также была показана 57-дюймовая панель mini-LED соотношением сторон 32:9. Монитор получил разрешение 8K, частоту 240 Hz, индекс кривизны 1000R, скорость отклика 1 мс и 11 000 зон затемнения.

TCL показал 65-дюймовый изогнутый OLED-дисплей с разрешением 8K, частотой обновления 120 Hz и значением кривизны в 1800R. Он имеет очень низкий уровень синего спектра подсветки в сочетании с охватом 99% гаммы DCI-P3.

Еще одна новинка — OLED-матрица для ноутбуков с разрешением 2,8K, плотностью 240 PPI и поддержкой адаптивной кадровой частотой от 30 до 120 Hz. Дисплей X-intelligence, по заявлению производителя, позиционируется как первый в мире экран, использующий возможности ИИ в режиме реального времени. Как именно это работает, пока непонятно.