Возвращение в 2001 год — Yamaha представила CD-плеер на пять дисков

Компания Yamaha представила новый CD-проигрыватель, ориентированный на меломанов. По заявлению производителя, каждый элемент музыкального плеера под названием CDC603RK создан для обеспечения высокого качества звука, а для исключения помех предусмотрен специальный режим, отключающий все не используемые функции.

Yamaha CDC603RK оснащен лотком на пять дисков с поддержкой аудиозаписей в частотном диапазоне от 2 Hz до 2 kHz. Замена любого компакт-диска производится без отключения воспроизведения, благодаря встроенной функции PlayXchange. Для уменьшения возникновения помех используется функция Pure Direct, позволяющая отключить дисплей и цифровой аудиовход.

Встроенный процессор позволяет контролировать положение считывающей головки и подстраиваться под различные условия работы, связанные с повреждением компакт-диска или пыли на его поверхности. CD-проигрыватель может воспроизводить музыку с USB-накопителей (FLAC, AAC, MP3, WMA и WAV, до 24 бит/96 kHz), он также получил несимметричный RCA-выход и оптический порт. Цена Yamaha CDC603RK составляет $644.