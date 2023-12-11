Apple заблокировала возможность отправки сообщений в iMessage с Android

С помощью сторонних приложений, пользователи Android могли обмениваться сообщениями с владельцами устройств Apple через iMessage. Но теперь это стало невозможно.

На днях приложение Beeper Mini для Android, которое позволяло переписываться с пользователями iMessage через устройства на соответствующей программной платформе, перестало работать. Издание Bloomberg со ссылкой на заявление Apple сообщило, что эта возможность теперь блокируется для защиты пользователей экосистемы компании. Методы взаимодействия с пользователями iMessage через устройства под управлением Android использовали поддельные реквизиты для входа, а потому представляли «существенные риски для нашей безопасности, включая утечку метаданных и угрозы поступления нежелательных сообщений, спама и фишинговых атак».

Разработчики приложения Beeper Mini пояснили, что вариант Beeper Cloud, который использует серверы сторонних компаний, продолжает работать, а более безопасное базовое приложение они собираются доработать таким образом, чтобы оно смогло продолжить функционирование в условиях новых ограничений. Обвинения в угрозах для безопасности передаваемых пользователями Beeper Mini данных создатели приложения отвергают. По словам генерального директора Beeper Эрика Мигиковски блокировка сервиса — это нерациональное решение, так как теперь пользователи Android и iOS-гаджетов будут вынуждены общаться небезопасными SMS вместо зашифрованных сообщений в iMessage.

Кроме того, Apple заблокировала и другие приложения, например, приложение Sunbird.