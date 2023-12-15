Samsung представил серию ноутбуков Galaxy Book4 на базе Intel Core Ultra

Компания Samsung представила линейку ноутбуков Galaxy Book4, в которую вошли три модели: Galaxy Book4 Pro, Book4 Ultra и Book4 Pro 360. Все модели оснащены новейшими процессорами Intel Core Ultra (Meteor Lake). Кроме того, они получили новый дискретный чип безопасности Samsung Knox. Компания позиционирует ноутбуки как высокопроизводительные устройства для решения различных задач, в том числе связанных с ИИ-вычислениями.

Все три модели оборудованы сенсорным дисплеем Dynamic AMOLED 2X с антибликовым покрытием для удобной работы в условиях сильного освещения. Дисплей характеризуется разрешением 2880×1800 пикселей, адаптивной частотой обновления от 48 до 120 Hz и охватом 120% цветового пространства DCI-P3. Яркость составляет 400 нит.

Флагманская модель Samsung Galaxy Book4 Ultra получила 16-дюймовую матрицу. Покупателям будут предложены версии с процессорами Intel Core Ultra 7 и Core Ultra 9, а также дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4050 (6 Gb) или RTX 4070 (8 Gb). Объем оперативной памяти LPDDR5X составляет от 16 до 64 Gb, емкость SSD-накопителя — от 512 Gb до 2 Tb. Ноутбук получил аккумулятор на 76 Вт·ч. В комплект поставки входит зарядное устройство мощностью 140 Вт. По заверению производителя, оно способно восполнить заряд батареи до 55% всего за 30 минут, что на 40% быстрее, чем было у предыдущей модели.

Samsung Galaxy Book4 Pro поставляется в модификациях с 14- и 16-дюймовыми дисплеями. Ноутбук будет предлагаться в версиях на процессорах Intel Core Ultra 7 или Core Ultra 5 с графикой Intel Arc, в конфигурациях с 16 или 32 Gb оперативной памяти LPDDR5X, а также SSD объемом от 256 Gb до 1 Tb. Емкость аккумулятора, в зависимости от диагонали экрана, составляет 63 или 76 Втч (обе версии с поддержкой 65-ваттной зарядки). Samsung Galaxy Book4 Pro 360 получил 16-дюймовый дисплей с 360-градусными шарнирами и поддержкой стилуса S Pen. Ноутбук построен на базе чипа Intel Core Ultra 7 или Core Ultra 5, оснащается 16/32 Gb ОЗУ и накопителем емкостью до 1 Tb. Установлен аккумулятор на 76 Втч (блок питания на 65 Вт).

Ноутбуки линейки Samsung Galaxy Book4 получили обновленную систему охлаждения с увеличенной на 11% испарительной камерой и двумя вентиляторами. Все модели получили поддержку модулей Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, порт HDMI 2.1 (до 8K @ 60 fps), по паре интерфейсов Thunderbolt 4 (Type-C) и USB Type-A, microSD-ридер, аудиоджек 3,5 мм, четыре динамика с Dolby Atmos и два микрофона «студийного качества».

ИИ-возможности реализованы в новой функции Photo Remaster в приложении Samsung Gallery. Она позволяет быстро и легко ретушировать изображение, а также удалять нежелательные тени, блики и отражения. Компания также отмечает, что в ноутбуках Galaxy Book4 используется больше переработанных материалов (алюминия, стекла и пластика) по сравнению с предшественниками.

Продажи Samsung Galaxy Book4 стартуют в Южной Корее в январе 2024 года. Позднее новинки должны появиться на других рынках. Цены пока не объявлены.