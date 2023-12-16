ASUS ZenBook 14 OLED получил экран 120 Hz и новейшие процессоры Intel Core Ultra

Компания ASUS выпустила компактный ноутбук ZenBook 14 OLED (UX3405) на базе новейших процессоров Intel Core Ultra. Устройство выполнено в тонком металлическом корпусе, толщина составляет 14,9 мм, а вес всего 1,28 кг. Ноутбук оснащен большим объемом памяти и длительным временем автономной работы.

ZenBook 14 OLED (UX3405) оборудован 14-дюймовым экраном с разрешением FHD (также доступна версия с разрешением 2880×1800 пикселей), соотношением сторон 16:10, частотой обновления 120 Hz и пиковой яркостью 600 нит. Заявлен охват 100% цветового пространства DCI-P3 и сертификат DisplayHDR 600 True Black.

В максимальной комплектации ноутбук получит процессор Core Ultra 7 155H со встроенной графикой Intel Arc, до 32 Gb оперативной памяти LPDDR5x-7467 и твердотельный накопитель PCIe 4.0 емкостью 1 Tb. Базовая версия с Core Ultra 5 125H оснащена 8 Gb оперативной памяти и 512 Gb встроенной памяти. Главная особенность новых процессоров Intel заключается в наличии нейронного процессора (NPU), что позволяет ускорить связанные с ИИ задачи.

Аккумулятор на 75 Втч, по словам компании, обеспечит более 15 часов автономной работы. Поддерживается зарядка мощностью 65 Вт. Из интерфейсов предусмотрены два порта Thunderbolt 4 (USB Type-C), разъем HDMI 2.1, один порт USB 3.2 Gen 1 (Type-A) и комбинированный аудиоразъем. Беспроводное подключение обеспечивают модули Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Аудиосистема представлена динамиками Harman Kardon с технологией Dolby Atmos. Предусмотрена веб-камера AiSense с поддержкой разрешения 1080p и технологией 3D-шумоподавления.

В продажу ASUS ZenBook 14 OLED (UX3405) поступит в начале 2024 года по цене от $1299.